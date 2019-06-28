كولومبيا تحارب الجريمة برش بلدة بـ“ماء مبارك“ من هليكوبتر

في واقعة غريبة ومثيرة للدهشة، تعمل الأبرشية الكولومبية على رش بلدة بأكملها بالمياه المباركة في محاولة لتحريرها من السيطرة الشيطانية.

ويسعى الأسقف ”روبن داريو غاراميلو مونتويا“ (52 عامًا)، لاستعارة طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية لإلقاء حمولة هائلة من الماء المبارك على بلدة ”بوينافونتورا“.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، يعتزم الأسقف إرسال الطائرة في جولتها التطهيرية في 14 تموز/يوليو المقبل في يوم عيد قديس المدينة، لتطهيرها من الخطايا.

وقال: ”نريد أن نحلق فوق بوينافينتورا بأكملها ونرش الماء المبارك من الجو لنطرد كل هؤلاء الشياطين الذين يدمرون بلدتنا، لكي تحل نعمة الله علينا ونتخلص من كل الشرور المنتشرة في شوارعنا“.

وأوضح: ”علينا أن نطرد الشيطان من بوينافينتورا لنتمكن من إعادة الهدوء الذي خسرته المدينة؛ بسبب انتشار الجرائم وأعمال الفساد وتجارة المخدرات“.

وتعاني البلدة من الفقر بسبب تصارع العصابات للسيطرة على الميناء الأكثر ازدحامًا في كولومبيا ويمثل 60 ٪ من إجمالي واردات البلاد.

وفي العام الماضي، وقعت 51 جريمة قتل في مدينة بوينافونتورا التي تحتوي على 333 ألف نسمة، ومن المعروف أن العصابات تنشر الرعب وتبتز وتخطف السكان المحليين.

ولا تسمح الكاثوليكية بضخ الماء المبارك خلال المواسير، ولكن لم يتضح بعد موقفها تجاه رشه بطائرة هليكوبتر.