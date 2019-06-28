”اشتر سيارة واحصل على بنزين مجاني لمدة عام“.. إعلان من زمن ”الوقود الرخيص“ يثير شجون السعوديين

أثار إعلان قديم لبيع السيارات تم تداوله، على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، شجون قائدي المركبات في المملكة؛ إذ يوثق حقبة كان فيها سعر الوقود رخيصًا جدًا ولا يشكل عبئًا عليهم.

والإعلان هو لوكيل محلي لبيع السيارات التي تصنعها إحدى الشركات الكورية المعروفة، ويتضمن عرضًا غريبًا بالنسبة لأسعار الوقود اليوم، إذ يحصل كل مشترٍ على بنزين مجاني لمدة عام كامل.

ونشر الكاتب والمحلل الاقتصادي السعودي المعروف، برجس البرجس، الإعلان الذي يعود لمنتصف ثمانينيات القرن الماضي، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، قبل أن يشهد تفاعلًا لافتًا وردودًا كثيرة، يحن فيها أصحابها لحقبة الوقود الرخيص.

تذكرون هيونداي في الثمانينات؟

شوف كيف كانت الصناعات الكورية بسيطة آنذاك pic.twitter.com/Nq46nJoyN8 — برجس حمود البرجس (@Barjasbh) June 27, 2019

بعض قائدي المركبات رووا تجاربهم السابقة مع سيارات ذلك الزمن، لكن الغالبية منهم شدهم العرض المغري في هذا الزمن، وهو البنزين المجاني الذي بات يشكل عبئًا على السائقين؛ بعد أن ظلت السعودية لعقود طويلة من أرخص بلدان العالم تسعيرًا للبنزين.

إعلان هيونداي السعودية في الثمانينات… العرض كان بنزين مجاناً لسنة كاملة!! تتوقعون فيه وكالة سيارات ممكن تسوي مثل هذا العرض هالوقت؟https://t.co/5hNEWTCek5 — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) June 27, 2019

وبعد عقود طويلة من بيع البنزين بسعر رخيص يقل عن نصف ريال لليتر الواحد، شهدت السعودية منذ العام 2015، زيادتين كبيرتين في أسعار البنزين، ضمن خطط الرياض التي تستهدف تصحيح اقتصادها بشكل عام عبر تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن مبيعات النفط، وبيع موارد الطاقة في الداخل بالأسعار العالمية.

مستحيل وكالات السيارات

تعمل مثل هذا العرض الرائع — عايض القحطاني (@ayed00121) June 27, 2019

ففي أواخر العام 2015، رفعت السعودية لأول مرة منذ عقود، أسعار البنزين بنوعيه العادي والممتاز بنسبة وصلت حتى 66 %، بحيث زاد سعر البنزين العادي من 0.45 ريال للتر إلى 0.75 ريال للتر، وسعر البنزين الممتاز من 0.60 ريال للتر إلى 0.90 ريال للتر.

ومع بداية العام الماضي 2018، بدأت السعودية باعتماد تسعيرة جديدة وصلت بالنسبة للبنزين العادي “ 91 أوكتين“ إلى 1.37 ريال للتر، في حين بلغت بالنسبة لبنزين ”أوكتين 95“ الممتاز 2.04 ريال للتر.

البنزيم ههههههههههههه يالله على هاك الزمن بس — واي (@LTB_ok) June 27, 2019

وقوبلت تلك الزيادات حينها بردود فعل واسعة، إذ اعتاد مالكو السيارات في السعودية على شراء البنزين بسعر رخيص كان سببًا في اقتناء الكثير منهم لسيارات كبيرة الحجم وكثيرة الاستهلاك للبنزين، لتتشكل علاقة وثيقة بينهم وبين تلك السيارات وقيادتها.

وتزامنت تلك الزيادات مع إطلاق السعودية لبرنامج ”حساب المواطن“ الذي يستفيد منه 12 مليون شخص شهريًا، من خلال تقديم مبلغ مالي يبلغ في المتوسط 300 ريال للفرد المستقل وألف ريال للعائلات، فيما تصرف السعودية لموظفيها في القطاع العام والمتقاعدين منه، بدل غلاء معيشة شهريًا أيضًا، يتراوح بين ألف و 500 ريال كل شهر.