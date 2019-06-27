إيران تصادر لافتات ادعت أن تأخر ظهور المهدي سببه الاتفاق النووي‎ (صور)

قامت السلطات الأمنية في إيران، بجمع عدد من لافتات ”غريبة“ انتشرت مؤخرًا في محافظة زنجان شمال غرب البلاد، تشير إلى أن تأخر ظهور الإمام المهدي الغائب حسب المعتقدات الشيعية، سببه ”الاتفاق النووي“، الذي أبرمته إيران مع القوى الغربية عام 2015.

وذكرت صحيفة ”إيران“ التابعة للحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، أن اللافتات تحتوي صورة ”كبيرة“ للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وصورة ”صغيرة“ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إشارة إلى ”كلام خامنئي ورأيه بالاتفاق النووي“.

وقالت الصحيفة إن ”الشخص الذي تولى تثبيت اللافتات في عدد من مساجد محافظة زنجان مؤخرًا، هو رئيس أحد مقرات قوات التعبئة (البسييج) التابعة للحرس الثوري في المحافظة والمدعو علي محمدي“.

وأضافت أن ”السبب في نشر اللافتات هو نسب قول للمرشد علي خامنئي بأن الاتفاق النووي تسبب بتأخير ظهور الإمام المهدي، وهو الإمام الـ12 وفق المعتقدات الشيعية الذي سيظهر في آخر الزمان“.

وقال رئيس مقر قوات ”البسييج“ في زنجان علي محمدي، للصحيفة إن ”ما قام (محمدي) بنشره وتثبت في العديد من المساجد هو رأيه واعتقاده الشخصي بذلك وليس رأي المرشد علي خامنئي“.

وأضاف ”أن اللافتة المثبتة تعبر عن رأيه بالإنجاز، وعلى الرغم من تعرضه لضغوط من سلطات محافظة زنجان والحرس الثوري الإيراني، إلا أنه ما زال يدافع عن فكرته، بأن سبب تأخر ظهور الإمام المهدي هو الاتفاق النووي الذي أبرمته حكومة الرئيس حسن روحاني“.