الطفل السعودي ”صاحب سيلفي المطعم“ يروي تفاصيل اللقاء مع ولي العهد

روى الطفل السعودي محمد نايف الحدراي، اللحظات الفريدة التي عاشها أثناء التقاطه صورة ”سيلفي“ مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء تواجده في مطعم برفقة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ووفقًا لصحيفة ”سبق“ المحلية، قال الحدراي، إنه ”عندما كان في المطعم مرّ الأمير محمد بن سلمان من أمامه، وحينما شاهده دفعه الحماس لطلب التصوير معه، وانتظر حتى أنهى الأمير الغداء، وحينها توجه إليه وعبر عن رغبته في التصوير معه، ورحب بالفكرة، والتقطا صورة معًا“، مؤكدًا أن ”ولي العهد يتسم بالتواضع والبساطة“.

الأمير محمد يعطينا نحن الشباب دروساً في التواضع رغم علو مستوى التمثيل البروتوكولي الذي يملكه، حضوره للأماكن العامة، تقبله للتصوير بإبتسامة رغم ازدحام جدوله، لاحظ هنا حتى انحناء الركبة لتظهر الصورة بشكل جيد للطفل وهي دليل دقة في التفاصيل.. #محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جده pic.twitter.com/0cbhah9gZ5 — طارق الأحمري (@ttalahmari) June 24, 2019

وتابع ”الحدراي“ (12 عامًا) باللغة الإنجليزية التي يتقنها: ”شعب عظيم مثل الشعب السعودي، وبلد عظيم مثل السعودية، يحتاجون قائدًا عظيمًا مثل الأمير محمد بن سلمان، هذا الأمير العظيم أعطانا الأمل، أعطانا الطموح وأعطانا المستقبل“.

يذكر أن ”سيلفي“ الطفل محمد برفقة الأمير محمد بن سلمان، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، خاصة بعد أن رحب ولي العهد بالتقاط صورة مع الطفل، رغم أنه كان في اجتماع هام.