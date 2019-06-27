التحقيق مع أطباء في مستشفى بالكويت تركوا عملهم لمشاهدة مباراة

أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح تعليماته لإجراء تحقيق للتأكد من حقيقة ما تداوله النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام عدد من أطباء الحوادث في المستشفى الأميري بمشاهدة مباراة وترك عملهم.

وأمر الوزير بالتحقيق للوقوف على ملابسات وحقائق الواقعة، وتوقيع الجزاءات التأديبية الرادعة على من يثبت تقصيره في عمله، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وذكر مواطن في مقطع فيديو أنه ”شاهد انتظار عدد كبير من المرضى في المستشفى الأميري، الأمر الذي أثار استغرابه لهذا التزاحم من المرضى بينهم كبار في السن، وحالات طارئة“.

وأضاف أنه ”بعد التقصي عن أسباب هذا العدد الهائل من المرضى تبين انشغال 8 أطباء في متابعة مباراة وترك عملهم، موجهًا تساؤلًا إلى وزير الصحة حول رضاه عن هذا الوضع“.