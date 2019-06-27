الكويت تحدد مدة خطبة الجمعة بـ15 دقيقة.. لهذا السبب

أصدرت وزارة الأوقاف الكويتية تعميمًا وزعته على المساجد بتحديد مدة معينة لخطبة الجمعة نظرًا لحرارة الطقس في البلد الخليجي الذي دخل رسميًا سجل قائمة أعلى درجات الحرارة القياسية في العالم.

وأكد التعميم الوزاري على ضرورة التقيد بالمدة المحددة، وهي 15 دقيقة في المساجد الواقعة داخل المناطق السكنية التي يكثر فيها المصلون ويضطر بعضهم للصلاة خارج المسجد، في حين تحددت مدة الخطبة في مساجد المناطق الحدودية بعشر دقائق، وفقاً لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وتشهد الكويت منذ أسابيع ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث وصلت العظمى في بعض المناطق إلى 50 درجة مئوية، وتسببت بحالة وفاة لوافد بعد تعرضه لضربة شمس.

وسبق أن أصدرت هيئات عامة في الكويت قرارات تنظيمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة ومنها بلدية الكويت التي قررت تحديد أوقات دفن الجنائز في الساعة التاسعة صباحًا وبعد صلاتي العصر والعشاء.

ويعد مناخ دولة الكويت مناخًا صحراويًا كباقي دول الخليج العربي، ويتميز بوجود فصلين رئيسين، هما: الصيف الطويل والحار، والشتاء القصير والبارد، وتشهد البلاد هطولات مطرية تختلف معدلاتها السنوية.