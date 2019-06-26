تكريم رسمي لممرضة سعودية ساهمت في إنقاذ طفل ووالده من الغرق (فيديو وصور)

كرمت إمارة منطقة جازان، الأربعاء، ممرضة سعودية وشقيقها وجنديًا أول، بعد أن نجحوا في إنقاذ طفل ووالده من الغرق في مياه البحر على الكورنيش الجنوبي لمدينة جازان.

وكان بعض المتواجدين في المكان وثَّقوا عبر كاميرات هواتفهم النقالة، حادثة الغرق عندما هرع الشاب رائد أبو القاسم حكمي إلى الأب وابنه حيث كانا يكافحان لعدم الغرق، وسحبهما نحو الشاطئ بمساعدة جندي أول يدعى منصور زعقان تواجد في المكان ذاته.

ووصل الطفل إلى الشاطئ وقد فقد وعيه، قبل أن تتكفل الممرضة نجاح أبو القاسم حكمي بإجراء تنفس صناعي للطفل بحسب ما ظهر في الفيديو.

????لايفوتكم فتاة سعودية تنقذ طفلاً ووالده من الغرق في البحر وتسعفهم

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بيض الله وجهك

هؤلاء هن بنات السعودية اللاتي نفخر ونعتز بهن وليس رهف القنون وسلوى الزهراني

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فيديو يستحق المشاهدة والنشر pic.twitter.com/uDF7vzbqbV — الجــنرال (@ALgenral1818) June 25, 2019

ووجد الفيديو تداولاً لافتًا، وأثنى آلاف السعوديين على تصرف الممرضة وشقيقها والجندي زعقان، وشجاعتهم في إنقاذ الطفل ووالده من الغرق.

واستقبل أمير منطقة جازان، محمد بن ناصر بن عبد العزيز الممرضة نجاح، وشقيقها رائد، والجندي أول منصور زعقان أحد منتسبي حرس الحدود بقطاع البحث والإنقاذ في جازان، وسلّمهم شهادات شكر رسمية.