لأوّل مرّة.. تونس تحتضن مهرجانًا للمواهب الشبابية (فيديو إرم)

تستعدّ تونس لاحتضان أول مهرجان للمواهب الشبابيّة، وهو مهرجان أنشأه مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم بين الـ 15 و الـ 27 سنة، وبإشراف لجنة تحكيم تونسية تتكون من ممثلين ونجوم محليين.

وسينطلق مهرجان المواهب الشبابية في الـ 28 من تموز/يوليو المقبل، بمشاركة مجموعة من الشباب تنوعت مواهبهم بين الرقص والمسرح والغناء.

وقال حمادي الكافي عضو هيئة مهرجان المواهب بمنطقة ”رواد“، بمحافظة أريانة، في حديثه مع ”إرم نيوز“، إن فكرة إنشاء مهرجان للمواهب في تونس تأتي ضمن مبادرة شبابية جاءت لدعم الثقافة بالمنطقة.

وأضاف حمادي الكافي، أن الفكرة انطلقت بداية ”في تنظيم عروض مسرحية ووصلات موسيقية في الشوارع، ثم تطورت الفكرة تدريجيا لتتحول إلى مهرجان شبابي يميز الجهة“.

بدورها، أكدت وصال النفاتي، عضو هيئة مهرجان المواهب برواد، أن المهرجان سيكون إهداء إلى روح المخرجة التونسية الراحلة رجاء بن عمار، وستتولى الممثلة التونسية جميلة الشيحي الرئاسة الشرفية له.

وأضافت وصال النفاتي، أن لجنة التحكيم في المهرجان ستتكون من الممثل التونسي جمال ساسي والروائي الطيب الجوادي والمخرج الشاب علي بن سعيد والمغنية التونسية ألفة بن رمضان.

من جانبها، أكدت نور بن مصطفى، مديرة المهرجان، أن الهدف من هذه التظاهرة هو ”إثبات وجود الشباب الذي يمتلك مواهب عديدة، بعيدًا عن شبح البطالة وغياب الإمكانيات“.

وأضافت مديرة المهرجان، التي لم تتجاوز الـ15 من عمرها، أنها ”تعشق الفن وهو طريقة للمقاومة لإثبات الذات داخل المجتمع“.