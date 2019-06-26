بعد استقبال حافل للأمير محمد بن سلمان فيه.. تعرف على أسرار ”البيت الأزرق“ (صور)

سلطت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، الضوء على المقر الرئاسي المعروف باسم ”البيت الأزرق“.

وكان الرئيس الكوري مون جاي إن في مقدمة مستقبلي الأمير، الذي حظي باستقبال حافل، في البيت الأزرق الرئاسي في العاصمة سيول.

فما هو البيت الأزرق؟

يُعرف البيت الأزرق في اللغة الكورية أيضا باسم ”شونغ واي داي“، وهو المكتب التنفيذي والإقامة الرسمية لرئيس دولة كوريا الجنوبية، ويقع ضمن مجموعة من المباني في العاصمة سيئول، وتم بناؤه وفق الطراز المعماري الكوري التقليدي مع تطعيمه ببعض العناصر الحديثة، ويعد المقر الرئيسي الأكثر حماية في آسيا.

أخذ البيت الأزرق تسميته بفضل لون سقفه القرميدي الأزرق، وبني على مساحة تمتد إلى 250,000 متر مربع، في موقع الحديقة الملكية لسلالة جوسون (1392 – 1910)، ويشمل حاليا قاعة المكتب الرئيسي، والمبنى الرئاسي، ومبنى الاستقبال الحكومي، وقاعة الصحافة، ومباني الأمانة العامة.

كما يضم بركة ماء وحدائق تصل إلى سفح جبل ”بوجاكسان“، ويسمح بزيارته للسياح، حيث يتوجب الحجز على الأقل قبل 6 أشهر إلى 20 يوما من تاريخ الجولة المطلوبة.

تاريخ عريق لسلالة عريقة

بني البيت الأزرق بواسطة الملك سوكجونغ (1095 – 1105) حيث كان عبارة عن فيلا ملكية، قبل أن تنقل أسرة جوسون عاصمتها إلى موقعه، وتم بناء قصر ”جيونجبوك“ لاحقا عام 1395، وأصبحت الفيلا الملكية بمثابة الحديقة الخلفية للقصر، حيث استخدمت كمكان للتدريب العسكري.

وفي أعقاب ضم الإمبراطورية اليابانية للإمبراطورية الكورية عام 1910، بنت اليابان بدورها مكتبا للحاكم العام في موقعه.

ومع تأسيس الجمهورية الكورية في عام 1984، تم تسمية البيت الأزرق باسم ”جيونجمادي“ من قبل الرئيس سنجمان، غير أن الرئيس يون بو سيون أسماه لاحقا بـ“شونغ واي داي“ بعد تنصيبه في عام 1960.

شاهد على محاولة اغتيال

شهد البيت الأزرق في عام 1968، محاولة اغتيال للرئيس بارك تشونغ من قبل متسللين من كوريا الشمالية، حيث قتل آنذاك 28 كوريًا شماليًا و26 كوريًا جنوبيًا، إضافة إلى 4 أمريكيين.

استخدم كل من الرؤساء بارك تشونغ هي، وتشوي كيو ها، وتشون دو هوان المبنى كمكتب وإقامة رسمية. وخلال فترة حكم الرئيس روه تاي وو، تم بناء مبنى مكاتب جديد، ومقر إقامة رسمي، ومركز صحافي يدعى ”تشونتشوجوان“.

وفي أبريل 1991 تم افتتاح مبنى المكتب الرئيسي، وفي عام 1993 أثناء رئاسة كيم يونغ سام، تم تفكيك المبنى الذي بنته اليابان للإقامة الرسمية آنذاك.

بيت مبارك للشعب

يعد موقع البيت الأزرق، موقعا ذا خصوصية للكوريين، وقد عثر أثناء بناء المبنى الجديد في عام 1990 على جدار حجري نقش عليه عبارة ”المكان الأكثر مباركة على الأرض“.