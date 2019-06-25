مدحت شلبي يثير غضب الموريتانيين بتساؤلات عن عروبتهم‎

أثارت تساؤلات طرحها المذيع والمعلق الرياضي المصري، مدحت شلبي، في برنامجه ”مساء الأنوار“ حول عروبة موريتانيا، وهل يتحدث الشعب الموريتاني باللغة العربية؟ الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستضاف شلبي، في برنامجه، ضيوفًا موريتانيين، للحديث عن مشاركة منتخب بلادهم لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية، ووجه لأحدهم أسئلة حول سبب إجادته للغة العربية؟ وأين تعلمها؟، وهل الشعب الموريتاني يتحدث اللغة العربية؟ فكان جواب الضيف أن الشعب الموريتاني يتحدث اللغة العربية، وأنه يتحدث العربية لأنه موريتاني مولود في موريتانيا.

ورغم أن موريتانيا تشهد منذ يومين انقطاعًا واسعًا لخدمة الإنترنت الخاصة بالهواتف، التي تعتبر الأكثر استعمالًا، فإن ذلك لم يمنع الموريتانيين من التعليق على الحادث، وشن هجوم لاذع على المعلق المصري.

بعض المدونين سخر من ”جهل“ مذيع شهير كمدحت شلبي لمعلومة أن موريتانيا دولة عربية، فيما اعتبر بعضهم أن هذه الحادثة، تعكس فشل الموريتانيين إعلاميًا في التعريف ببلادهم.

وكتب الصحفي الموريتاني سيد المختار ولد سيدي، على صفحته في فيسبوك ”هذا مدحت شلبي يسأل هل موريتانيا دولة ناطقة بالعربية؟.. تخيلوا إعلامي ومذيع ومعلق رياضي عمره 75 سنة؛ بهذا المستوى من الجهل!!“.

فيما كتب المدون اندحبيب سالم الدد ”المصريون يدونون هاشتاغ موريتانيا دولة عربية، بعد سؤال الصحفي المصري للطالب الموريتاني أين تعلمت العربية“.

مدون آخر يدعى المصطفي ولد محمد المختار، تعجب عن انتقاد الموريتانيين لمدحت شلبي، بعد تساؤله حول عروبة موريتانيا، وتحدث شعبها باللغة العربية، وكتب ”متى كانت الرياضة وميادينها ومشتقاتها وتوابعها محلًا للمعرفة، حتى يعرف هذا الرجل الموريتانيين أو الشناقطة على حقيقتهم“.

وتساءل، سلم الدد ”ألا تعكس هذه القضية أيضًا، فشلنا الذريع في تسويق بلدنا ثقافيًا للتعريف بهويتنا؟“.

فيما علّق الملحق الثقافي السابق بالسفارة المصرية في نواكشوط، خالد غريب على تساؤلات شلبي وكتب على صفحته في فيسبوك ”.. ليس من اللائق أن يستضيف الأستاذ مدحت شلبي أحد الشباب الموريتانيين ويسأله، أنت بتتكلم عربي ازاي“.

وأضاف غريب ”سيدي الفاضل هذه الدولة اسمها الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأهلها يرضعون الشعر من طفولتهم، فهي بلد المليون شاعر، ورئيسهم الأول أبو الأمة المختار ولد داداة، قال العام 1963، في جامعة الدول العربية مخاطبًا جمال عبد الناصر رحمه الله، إن ضاعت العربية في موريتانيا فستكون أنت المتسبب، فأنشأت مصر العام 1964 المركز الثقافي المصري أو المركز الثقافي العربي، كما يسميه أهل موريتانيا، وكان يمنح درجة الثانوية العامة المصرية.“

وقدم خالد غريب، اعتذاره لموريتانيا قائلًا ”أعزائي في موريتانيا أعتذر لكم، وأذّكر نفسي وإياكم بالبيت الشعري: إن لم يكن لكم في الماء زمزم … فإن لكم في العروبة أصل أقدم“.

وفي مصر تم تداول فيديو أسئلة شلبي للطالب الموريتاني حول حديث الموريتانيين باللغة العربية على نطاق واسع، في ”تويتر“، وعلق بعض المصريين بطريقة ساخرة، على جهل مدحت شلبي بعروبة موريتانيا، فيما تم إطلاق هاشتاغ ”موريتانيا دولة عربية ياشلبي“، من بعض المغردين في الموقع.

وفي ظل هذا الجدل الذي أثارته أسئلته، خرج مدحت شلبي ليعتذر للشعب الموريتاني، مؤكدًا أنه كان ”على خطأ بخصوص سؤاله عن تحدث الموريتانيين بالعربية؛ لأنهم بلد عربي“، وإن عد هذا الجل المثار نجاحًا لبرنامجه.