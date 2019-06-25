وفاة حاتم وعبدالرحمن في حادث سير تشغل السعوديين

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مع خبر وفاة شابين يدعيان عبدالرحمن وحاتم.

وقال ناشطون عبر هاشتاغ #حاتم_و_عبدالرحمن_في_ذمة_الله في موقع التواصل ”تويتر“، إن الشابين توفيا إثر حادث سير.

وأضافوا أن عبدالرحمن وحاتم هما أولاد خالة، كما أن عبدالرحمن هو ابن أخت نجمي السوشيال ميديا التوأمين محمد وعبدالله الشهراني.

وفي معلومات أولية، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشاب عبدالرحمن الشهراني لاعب رياضي في نادي أحياء عسير.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يرد المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات وفاة الشابين.

ولا تعليق بعد بشأن الواقعة.