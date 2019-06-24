الإفتاء المصرية تحدد نسبة الكحول في الأغذية (فيديو)

حددت دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، النسبة المصرح بها من الكحول في تناول الأطعمة والمشروبات، حال الضرورة إلى ذلك، في الوقت الذي فضلت فيه تجنب الكحول بالأطعمة والمشروبات.

وردًا على سؤال أحد المتابعين لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ بشأن اللجوء لتناول أطعمة أثناء السفر خارج مصر بها نسبة من الكحول، قال الدكتور مجدي عاشور، أمين عام دار الإفتاء، والمستشار العلمي لمفتي مصر، إن نسبة الكحول يجب أن لا تتعدى 0.02%، وذلك حال الضرورة وعدم وجود أطعمة أخرى لا تحتوي على كحوليات.

الآن بث مباشر للرد على أسئلتكم مع الدكتور #مجدي_عاشور تم النشر بواسطة ‏دار الإفتاء المصرية‏ في الاثنين، ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وكان سؤال أحد المتابعين يتحدث عن دخول الكحول في الأطعمة وفي الخبز في غالبية الدول الغربية، فهل يجوز تناول الخبز بعد تبخر الكحول أثناء طهي الخبز؟، ليجيب أمين عام دار الإفتاء بأنه إذا دخل الخبز الفرن، وتم التأكد من تبخر الكحول فيجوز أكله، قائلًا: ”بعض دول الغرب يستخدمون الكحول في بعض المأكولات والمشروبات، ولكنهم يكتبون على عبوات هذه الأطعمة مكوناتها ونسبة كل مكون بما فيها الكحول أو الكحول الإيثيلي“.

وأضاف عاشور: ”لا شك أن الأفضل هو الابتعاد عن الكحول، لكن هذه النسبة لم تكن بشكل عشوائي، وإنما تم تحديدها بعد الرجوع للعلماء والمتخصصين في هذا الشأن، كون هذه النسبة لا تسكر، ولا تؤثر سلبًا على الإنسان ووعيه“.