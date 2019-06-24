”BBC“ تثير الجدل ببرنامج دمى مسيء لميغان ماركل (فيديو)

أثارت شبكة ”BBC“ البريطانية الجدل والانتقادات ببرنامج الدمى الجديد ”الليلة مع فلاديمير بوتين”، عندما أساءت لزوجة الأمير هاري ”ميغان ماركل“.

ووصف المشاهدون البرنامج الساخر، والذي عُرض لأول مرة الليلة الماضية، بأنه ”مخزٍ للغاية“؛ وذلك بعد تمثيله لدوقة ساسكس كشخصية بغيضة وحثالة المجتمع الأمريكي.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، يستخدم البرنامج تقنية العرض ثلاثي الأبعاد لتصوير دمية الزعيم الروسي كمقدم البرنامج الذي يستضيف عدة دمى تمثل مشاهير آخرين.

وفي البرنامج تم تصوير ميغان ماركل كحثالة المجتمع الأمريكي، وكارهة لدوقة كامبريدج، ومستاءة من طلب كيت ميدلتون استعارة فرشاة شعرها.

وقالت الدمية التي تؤدي صوتها الكاتبة ”جيميسولا إكونيلو“: ”رفضت وغادرت غرفتي وعندما عدت، علمت أنها استخدمت فرشاة شعري لأني وجدتها مغطاة بشعرها القبيح الذي بدأ يتحول للون الرمادي، وأنا أقول لها ابتعدي عن غرفتي وإلا سأؤذيك يا كيت“.

ومن جانبها، دافعت ”إكونيلو“ عن البرنامج بالادعاء أنها أرادت تقديم شخصية عكس طبيعة ميغان المحببة تمامًا.

إلا أن برنامج المحاكاة الساخر لم يلق رواجًا بين المشاهدين الذين انتقدوا الأسلوب الفظ، وكتب أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي: ”لقد صدمني هذا البرنامج الرهيب، من حيث المفهوم والتنفيذ“.

وأضاف آخر: ”لقد شاهدت البرنامج لمدة دقيقتين فقط، وهما بالفعل أسوأ دقيقتين شاهدتهما في التلفزيون خلال حياتي“.

وقال ثالث: ”الليلة مع فلاديمير بوتين كان مروعًا من بدايته إلى النهاية، يرجى إيقاف البرنامج فورًا، تصوير دوقة ساسكس كان مروعًا ولا مبرر له، ويجب إقالة المتورطين في هذا العمل“.