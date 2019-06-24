استطلاع: تراجع كبير في أعداد المتدينين بالعالم العربي

أظهر استطلاع للرأي أن نسبة التدين تراجعت بشكل إجمالي لافت وبنسب كبيرة نسبيًا في العديد من دول العالم العربي.

وأجري هذا الاستطلاع من قبل شبكة البارومتر العربي البحثية المستقلة لصالح بي بي سي عربي التي وصفته بأنه أكبر وأوسع وأعمق استطلاع للآراء في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدة أنه شارك فيه أكثر من 25 ألفًا من سكان عشر دول (ليست من بينها أي دولة خليجية) بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية، في أواخر عام 2018 وربيع عام 2019.

وخلص الاستطلاع إلى أن عددًا متزايدًا باطراد من العرب يديرون ظهورهم للتدين، فمنذ عام 2013، ارتفعت نسبة الذين يصفون أنفسهم بأنهم ”غير متدينين“ من 8% إلى 13%.

ويصف ثلث التونسيين وربع الليبيين أنفسهم هكذا، أما في مصر فقد تضاعف حجم هذه المجموعة بينما تضاعف حجمها أربع مرات في المغرب، بحسب الاستطلاع.

وكانت نسبة الزيادة الكبرى بين من هم دون سن الثلاثين من أعمارهم، إذ تبلغ نسبة ”غير المتدينين“ في هذه المجموعة 18 في المئة.

ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا اليمن، الذي انخفضت فيه نسبة ”غير المتدينين“ من 12 في المئة في عام 2013 قبيل اندلاع الحرب في البلاد إلى 5 في المئة في عام 2019.