هل يستطيع حامل الإقامة المميزة الزواج من امرأة سعودية؟

كشف مركز منح الإقامات المميزة للأجانب في السعودية، يوم الأحد، أن الإقامة الجديدة التي بدأ باستقبال طلبات الراغبين بحملها، لا تمنح حاملها ميزة عن غيره في حالة رغبته الزواج بامرأة سعودية.

وقال المشرفون على المركز الحكومي، إن الإقامة المميزة التي تتيح لحاملها العديد من المزايا، لا تشمل تسهيل زواجه من امرأة سعودية، حيث يعامل معاملة الأجانب الآخرين.

وأوضح المركز أن ”الزواج من الجنسية السعودية يخضع للشروط الصادرة في هذا الشأن“.

وتفرض القوانين المحلية على السعوديين والسعوديات الراغبين بالزواج من أجانب، الحصول على موافقة وزارة الداخلية، التي حددت قائمة شروط تتعلق بسن المتزوجين ودخولهم الشهرية، وشروط أخرى عديدة، بينها عدم أحقية الزوجة السعودية بمنح زوجها الأجنبي وأولادها منه الجنسية السعودية.

وأقرت السعودية نظام الإقامة المميزة، الشهر الماضي، والذي يتيح منح بعض الوافدين الأجانب إقامات شبيهة بنظام ”الغرين كارد“ المتبع في عدة دول، وفق شروط تتضمن دفع رسوم باهظة مقارنة برسوم الإقامة العادية، مقابل التمتع بمزايا، مثل حرية التنقل والقدرة على امتلاك عقارات والقيام بأعمال في المملكة.

ويتم التقدم للحصول على الإقامة المميزة بشكل إلكتروني عبر منصة المركز الجديدة، على شبكة الإنترنت، والتي تتيح تحميل الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، والذي يبلغ 800 ألف ريال للحصول على الإقامة المميزة الدائمة، و 100 ألف ريال للإقامة المميزة المحددة.

ويتوقع محللون اقتصاديون سعوديون أن تجذب الإقامة الجديدة استثمارات الوافدين الأجانب ممن يقيمون في المملكة ولديهم إمكانات مالية، أو تجذب مستثمرين جددًا من خارج المملكة، من خلال تشجيعهم على الحصول على بطاقة الإقامة الخضراء المتعددة المزايا.

وتقول تقارير محلية، إن المشروع الجديد سيدر على البلاد مبلغ 10 مليارات دولار سنويًا، وسيسهم بشكل فعال في مكافحة التستر بالعمل الذي يلجأ إليه الوافدون الأجانب، وبالتالي تشجيعهم على العمل وفق القوانين، ودفع الضرائب التي تعود للميزانية العامة، وتوظيف السعوديين في مشروعاتهم وفق القوانين المتبعة.