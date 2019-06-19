أوامر قضائية بالإسراع بمحاكمة غير المحجبات والمتجولين بالكلاب في إيران‎

أصدر المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي، اليوم الأربعاء، أوامر للسلطات القضائية بالإسراع بمحاكمة الفتيات غير المحجبات، والأشخاص الذين يتجولون مع كلابهم في الأماكن العامة.

وقال القاصي إنه“أبلغ المحاكم بضرورة التعامل بسرعة في محاكمة ومواجهة ظاهرة عدم التزام الفتيات بالحجاب، وكذلك انتشار ظاهرة تجول بعض الأشخاص مع كلابهم في الأماكن العامة“، معتبرًا أن ”هذه التدابير الملحة والعاجلة جاءت للتعامل مع الظاهرة العلنية لعدم التزام الفتيات بالحجاب في المجتمع“.

وأضاف:“إنهم سيتعاملون بحزم مع أولئك الذين يتم تنظيمهم بطريقة متسارعة وتعزيز أهداف العدو لاستهداف المجتمع الإيراني فيما يتعلق بعدم ارتداء الحجاب، وانتشار ظاهرة الكلاب في الأماكن العامة“.

وقال:“لا يمكننا أن نكون غير مبالين بهذه القضايا، ويجب أن نكون وفقًا لقانون السيطرة عليها والتعامل معها، ومن المؤسف أن الكلاب موجودة على الطرق والشوارع العامة، وداخل المناطق السكنية، والحياة الحضرية والعائلية“، واصفًا الأشخاص الذين يقتادون كلابهم معهم بأنهم ”معادون للأخلاق“.

واتهم المدعي العام في طهران ما أسماه ”تخطيط العدو في مجال الدراسات الثقافية وتأثيره على الشباب الإيراني“، معتبرًا أن ”استمرار هذا الوضع يهدد السلامة العامة في المجتمع“.

وقال:“إن العديد من الجرائم الكبرى هي نتيجة الاضطرابات الأخلاقية، والاضطرابات الحضرية، والشذوذ الاجتماعي“.

وطلب المدعي العام في طهران من قائد شرطة العاصمة ”مواصلة العمل ضد مثيري العادات، والأخلاق السيئة بقوة السلطة والقانون“، مشيرًا إلى أن ”السلطة القضائية اتخذت مجموعة من الآليات القانونية تدعم المسؤولين المكلفين قانونيًا بالتعامل مع مثل هذه الحالات الشاذة والجرائم“.

ومنذ فترة طويلة انتشرت مؤخرًا ظاهرة عدم التزام الفتيات بالحجاب في العديد من المدن الإيرانية الأمر الذي اعتبره المتشددون في السلطة بأنه يشكل تهديدًا للنظام، فيما ظهرت أيضًا ظاهرة اقتياد الكلاب في الأماكن العامة في إيران.