تحدٍّ جديد بين الفتيات.. تثبيت كوب المشروب على الصدر (صور وفيديو)

انتشر على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت مؤخرًا تحدٍّ جديد بين الفتيات خاصة محبي نوع معين من المشروبات يسمى ”شاي الفقاعات“ وذلك من خلال محاولة موازنة الكوب على الصدر.

وتعتمد الصيحة الجديدة على موازنة السيدات أكواب شاي الفقاعات على صدورهن، إذ انتشرت هذه الصيحة على الإنترنت بعد ظهورها أول مرة في اليابان، بعدما شاركت عارضة يابانية فيديو لها وهي تحتسي الشاي بنفس الطريقة.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، انتشرت الصيحة تحت هاشتاغ ”هاندز فري تايبوكا“، لتجتاح الإنترنت صور سيلفي لسيدات يستغلن صدورهن كحوامل لأكواب الشاي أثناء إنجاز أمور أخرى.

وبالإضافة إلى اليابان، لاقت الصيحة شعبية كبيرة في تايلاند وتايوان والصين أيضًا، ولم تقتصر على السيدات فقط، حيث حاول بعض الرجال اتباعها بطريقة طريفة، حيث نشر العديد منهم صورًا لهم على انستغرام وهم يحاولون اعتماد نفس الطريقة لموازنة أكواب الشاي في تحدٍّ للسيدات.

يجدر بالذكر أن شاي الفقاعات يتمتع بشعبية كبيرة، ونشأت فكرته في تايوان، إذ يحتوي عادة على الشاي والحليب وعشرات من كرات النشا التي تُعرف باسم ”تابيوكا“ المستخرجة من الجذور الجافة لنبات الكاسافا الأصلي لأمريكا الجنوبية، كما تعرف تلك الكرات أيضًا باسم ”لآلئ“ أو ”بوبا“.

Got my eyelash extensions and tried the Hands free bubble tea challenge ???? pic.twitter.com/YgyHDc07Rk

— AlyMew (@AlyMew) June 17, 2019