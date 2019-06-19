تفاعل كويتي مع ”مسن بدون“ يعيش في غرفة من الصفيح (فيديو)

أثارت قضية مسن من فئة ”البدون“ في الكويت ردود فعل غاضبة من قبل نشطاء وحقوقيين تجاه السلطات المسؤولة، لما يتعرض له من ظروف إنسانية صعبة، وفق ما وثقه نشطاء تواصلوا معه للوقوف على ظروفه الصحية والمعيشية.

ويعاني المسن، ويدعى فالح الفرهود ”بوحسن“، من ظروف صحية سيئة، ومن انتهاء بطاقته الأمنية بالإضافة إلى أنه لا يمتلك سكنًا مناسبًا.

وكان النشطاء قد نشروا فيديو للمسن البالغ ثمانين عامًا والوضع المعيشي الذي يتواجد فيه، حيث قالوا إن ”بطاقته الأمنية منتهية منذ أعوام، وهو يعيش لدى إحدى العوائل المقربة له وهو عاجز وليس لديه أحد ويعيش في غرفة من الصفيح تفتقد للشروط الإنسانية البسيطة الملائمة لعمره ووضعه الصحي الحرج“.

وتحت وسم #الفرهود_حبيس_الصفيح، انتقد مغردون المسؤولين في بلادهم ”لتقصيرهم في إيجاد الحل السريع لهذا الرجل“.

وقالت الأكاديمية شيخة الجاسم ”حالة (فرهود) لا تليق بسمعة الكويت ”الإنسانية“ ونتوقع من المسؤولين التحرك السريع لمساعدته في الحصول على الحياة الكريمة التي يستحقها“.

انتشر ڤيديو ل #الفرهود_حبيس_الصفيح وهي حالة لا تليق بسمعة الكويت "الإنسانية" ونتوقع من المسؤولين التحرك السريع لمساعدته في الحصول على الحياة الكريمة التي يستحقها. — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) June 18, 2019

واعتبرت الأستاذة في جامعة الكويت ابتهال الخطيب أن التضامن مع حالة بوحسن واجب إنساني وقانوني ”فالح الفرهود مسؤولية الدولة، فإن تخلت الدولة عنه، أصبح صوت الشعب هو الحكم“.

فالح الفرهود مسؤولية الدولة، فإن تخلت الدولة عنه، أصبح صوت الشعب هو الحكم، هذا واجبنا الإنساني والأخلاقي بل والقانوني كذلك #الفرهود_حبيس_الصفيح — ابتهال الخطيب (@Ebtehal_A) June 18, 2019

ونشرت الناشطة الاجتماعية عبير الجمعة والتي رافقت المسن بوحسن منذ أيام، نشرت مقطع فيديو أثناء تواجده في المستشفى للفحص، قائلةً إن ”الدكاترة يرفضون دخوله المستشفى بحجة أن حالته ما تستدعي“، مشيرة إلى أنه كان ”يتلوى من الألم“.

#الفرهود_حبيس_الصفيح مابغيت انشره ولكن من كثر ما تألمت لألمه فحبيت تشوفون بعيونكم اشلون يتلوى من هالالم وآخر شي يرفضون الدكاترة دخوله المستشفي بحجة انه حالته ماتستدعي وعلي كثر ماتوسلنا فيهم بس قلوبهم حجر مايحسون (هل هذي هي #الانسانية اللي يتغنون فيها مدعين الانسانية من المسئولين pic.twitter.com/IMR09r7WzE — عبير الجمعه (ر.م.أ) (@AbeerAlsamt) June 19, 2019

وتعاطفت الكاتبة أروى الوقيان مع حالة الرجل الإنسانية ”الله يسامح الوقت والدنيا والزمن اللي يخلينا نستعطف المستشفيات ودور المسنين انها تقوم بدورها الطبيعي“

الله يسامح الوقت و الدنيا و الزمن اللي يخلينا نستعطف المستشفيات و دور المسنين انها تقوم بدورها الطبيعي و هي تطبيب و استقبال مسن! كل الخدمات تتوقف حين تكون بدون و تنتهي اذا كانت بطاقتك منتهية #الفرهود_حبيس_الصفيح — أروى الوقيان???????? (@roooowy) June 18, 2019

بدوره علق الكاتب سعود السنعوسي على الوضع الإنساني لـ بوحسن وقال: ”أيحتاج الرجل كُل هذا الحشد من أجل أبسط الحقوق الإنسانية؟ كان من الأولى أن يُغلق هذا الملف من أول تغريدة“.

أيحتاج الرجل كُل هذا الحشد من أجل أبسط الحقوق الإنسانية؟ كان من الأولى أن يُغلق هذا الملف من أول تغريدة! أو بالأحرى.. قبلها.#الفرهود_حبيس_الصفيح — سعود السنعوسي (@saud_alsanousi) June 18, 2019

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أكدت سابقاً متابعتها لحالة الرجل المسن وقيامها بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ”إعانة المرضى والنجاة الخيرية“ والتي أبدت استعدادها في تقديم المساعدة، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

وتتصدر قضية ”البدون“ في الكويت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل متواصل، حيث تعتبر من القضايا الشائكة في البلاد منذ عشرات السنين وتتكرر المناقشات الشعبية والرسمية حولها بين فترة وأخرى، وسط مطالبات بوضع حل نهائي لما تواجهه هذه الفئة.

وسبق أن استحوذت قضية (صرخة بدون) قبل أيام اهتمام النشطاء والحقوقيين عقب ظهور شاب في مقطع فيديو قيل إنه من فئة ”البدون“ منهارًا مردداً: ”متعب ومنهار، وأنه ينتظر حلاً منذ سنين وهو لا يعلم إن كان بدون أو كويتي أو عراقي“، الأمر الذي أثار ردود فعل من قبل النشطاء الذين طالبوا بإيجاد حل جذري لأبناء هذه الفئة.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ بأقل من 100 ألف شخص، وتقول إن أكثر من نصفهم من جنسيات أخرى، بينما يتمسكون بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.