”وايت جدة“.. افتتاح أول ملهى ليلي في السعودية رغم الجدل الواسع

أعلن ملهى ”وايت دبي“ العالمي، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح فرعه في مدينة جدة السعودية، رغم الجدل الواسع الذي رافق موعد افتتاحه السابق الأسبوع الماضي وتسبب بتأجيله.

وقالت إدارة ملهى ”وايت دبي“ إن فرعها الجديد والأول في السعودية، سيفتتح أبوابه من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت من كل أسبوع.

وحددت إدارة الملهى في مدينة جدة مواعيد العمل بين الساعة التاسعة ليلًا والثانية صباحًا، بعد أن كانت مواعيد العمل السابقة التي تم الإعلان عنها بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا.

وقال الملهى إنه يقدم خدمة العشاء وتدخين الـ“الشيشة“ لزبائنه، إذ لا تسمح القوانين المحلية ببيع أو تناول الخمور.

.@WHITEXJED is open Wednesday to Saturday, from 9:00PM – 2:00AM.

Serving dinner & shisha.

Book: +966 55 166 6888

Entry is restricted for individuals under 18#WHITEJeddah #WHITESaudi#LetThereBeWHITE #WHITEisWHITE#TheLegendofWHITE pic.twitter.com/BSNnHWi5AI

— WHITE Dubai (@whitedubaiclub) June 18, 2019