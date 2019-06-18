مضيفة طيران تكشف أهمية حجز رحلات الصباح الباكر

غالبًا ما يجب عليك الاستيقاظ في منتصف الليل لمجرد الوصول إلى المطار في الوقت المحدد، وخيارات النقل محدودة، وهو ما يمكن أن يجعلك تشعر بالإرهاق حتى قبل أن تستقل الطائرة.

ولكن وفقًا لإحدى مضيفات الطيران، فإن هناك فائدة كبيرة للحجز في الرحلات الجوية الأولى من اليوم.

وكشفت ستيلا كونولي في مدونتها ”طير مع ستيلا“، عن سبب اعتقادها أن رحلات الطيران المبكرة هي الأفضل.

وقالت ستيلا لشبكة ”إن بي سي نيوز“: ”إن الرحلات الجوية في الصباح الباكر هي الأفضل، لأنها دائمًا تكون في الوقت المحدد تقريبًا، لكن مع مرور اليوم، إذا تأخرت إحدى الرحلات الجوية، فسيكون هذا التأخير ككرة الثلج، وهناك فرصة أكبر للتأخير في الرحلات الجوية الأخرى، وأنا أوصي بالطيران مبكرًا“.

ولكن ليس هذا السبب الوحيد لتفضيلها رحلات الصباح الباكر، فوفقًا لستيلا فإن هناك سببًا آخر، وهو أن تلك الرحلات تعني عادة ”طائرة أكثر نظافة“ لأن الطائرات يتم تنظيفها بشكل عام في بداية اليوم.

ورغم أن معظم الطائرات يتم تنظيفها بين الرحلات، إلا أن ذلك يعني أنك تقلل من فرص انتهائك في الرحلة الأخيرة من اليوم، إذ تعلم أن الكثير من الركاب الآخرين كانوا في مقعدك في الفضاء بضع ساعات.

كما أن هناك ميزة إضافية، وهي أنك تصل إلى وجهتك في وقت مبكر من اليوم، وهذا يعني قضاء المزيد من الوقت بجوار حمام السباحة أو على الشاطئ أو استكشاف مدينة جديدة.

ورغم أنك كنت بحاجة إلى نومك الهانئ، إلا أن الأمر يستحق المحاولة للحصول على غفوة سريعة أثناء الرحلة لتجديد طاقتك.