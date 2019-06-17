أردني يوزع حلوى ”الكنافة“ فرحًا بطلاقه (صور)

اختار شاب في الأردن طريقة غريبة وغير مألوفة للاحتفال بطلاقه من زوجته عبر توزيع حلوى ”الكنافة“.
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تداولت مواقع إخبارية أردنية، صوراً لشاب وهو يحتفل بمناسبة "طلاقه من زوجته" من خلال توزيع الحلويات "الكنافة". وانتشرت صور الشاب وهو يقوم بتجهيز أطباق الكنافة في أحد محلات الحلويات، وقام بكتابة "مبروك الطلاق" فوق الكنافة، ما أثار ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض لهذا التصرف. ما رأيك أنت؟ . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #الأرند #عمان #زواج #طلاق #حلويات #كنافة #صور #jordan #amman #news #trend #divorce
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لحلوى ”الكنافة“ التي كتب عليها الشاب الذي ينحدر من مدينة مأدبا جنوب العاصمة عمان ”حلوان الطلاق“.
وعلقت ناشطة على ”فيسبوك“ تدعى أسيل عبابنة قائلة ”موضة جديدة ما شاء الله اطورنا“.
https://web.facebook.com/search/top/?q=%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82&epa=SEARCH_BOX
فيما علق ناشط آخر على فيسبوك قائلًا ”شكلها معوفيته حاله“ ويقصد بذلك طليقته، وقال ثالث ”ما حد بيعرف شو هيه الظروف الي أدت إلى الطلاق، فعشان هيك ما حدا يحط بذمته إنه السبب من الرجل أو السبب من المرأة“.
ويعتبر توزيع ”الكنافة“ أمرًا جديدًا بمناسبة الطلاق، على اعتبار أن الأردنيين اعتادوا توزيع الكنافة في مناسبات الفرح كالزواج والنجاح وقدوم المولود الجديد وغير ذلك.