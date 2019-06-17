أردني يوزع حلوى ”الكنافة“ فرحًا بطلاقه (صور)

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اختار شاب في الأردن طريقة غريبة وغير مألوفة للاحتفال بطلاقه من زوجته عبر توزيع حلوى ”الكنافة“. View this post on Instagram تداولت مواقع إخبارية أردنية، صوراً لشاب وهو يحتفل بمناسبة "طلاقه من زوجته" من خلال توزيع الحلويات "الكنافة". وانتشرت صور الشاب وهو يقوم بتجهيز أطباق الكنافة في أحد محلات الحلويات، وقام بكتابة "مبروك الطلاق" فوق…