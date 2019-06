أردني يوزع حلوى ”الكنافة“ فرحًا بطلاقه (صور)

View this post on Instagram

تداولت مواقع إخبارية أردنية، صوراً لشاب وهو يحتفل بمناسبة "طلاقه من زوجته" من خلال توزيع الحلويات "الكنافة". وانتشرت صور الشاب وهو يقوم بتجهيز أطباق الكنافة في أحد محلات الحلويات، وقام بكتابة "مبروك الطلاق" فوق الكنافة، ما أثار ضجة كبيرة بين مؤيد ومعارض لهذا التصرف. ما رأيك أنت؟