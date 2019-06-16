رغم قطع الإنترنت.. تسريب أسئلة امتحان ”البكالوريا“ في الجزائر

أعلن عبد الحكيم بلعابد وزير التعليم في الجزائر، اليوم الأحد، عن تسريب 3 مواضيع تخص أسئلة امتحانات البكالوريا ”الثانوية العامة“ لـ674 ألف طالب، وذلك رغم قطع خدمة الإنترنت منعًا للغش.

وقال الوزير الجزائري إن مصالح الأمن فتحت تحقيقات موسعة، لإيقاف المتسببين في ”ضرب مصداقية امتحانات البكالوريا التي تتوج نهاية مرحلة الثانوية العامة“، وفق تعبيره.

وشهدت خدامات الإنترنت اليوم الأحد، اضطرابًا أزعج الشركات والمؤسسات الحكومية والهيئات الدبلوماسية، إذ لوحظت صعوبة في الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي وتصفح المواقع الإلكترونية عبر الهاتف الخلوي والحاسب الآلي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية أن ”شركة اتصالات الجزائر (حكومية) خالفت إجراء قامت به العام الماضي، إذ علقت خدمة الإنترنت خلال الساعة الأولى لكل امتحان، لتفادي كل محاولة لنشر مواضيع البكالوريا على الشبكة العنكبوتية، لكنها لم تعلن عن قرار مماثل هذا العام“.

وأشارت نقلًا عن مصدر رسمي إلى أنه ”منذ بداية الامتحانات، أضحى الولوج إلى الإنترنت صعبًا بل مستحيلًا، لبعض المستعملين الذين لم يتمكنوا من ولوج شبكات التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك وتويتر وإنستغرام“.

وقبل ساعات من بدء امتحانات البكالوريا، قال وزير التعليم الجزائري إن ”الإجراءات الردعية لسلوكات الغش أثبتت نجاعتها وقدمت نتائج إيجابية في السنوات الأخيرة“.