غضب في العراق من اغتصاب ضابط فتاةً بعد خطفها من خطيبها‎

ضابط عراقي في مديرية أمن كركوك، اختطف فتاة واغتصبها مستغلًا منصبه الأمني. . وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن الضابط أجبر فتاة على الصعود معه في سيارة تحمل لوحات حكومية بحجة أنه من شرطة الآداب بعد أن قام هو وأفراد المفرزة بضرب خطيبها وتركه مرميًا على الأرض، وألقت القوات الأمنية القبض على الضابط، وأودعته بالسجن بعد أن قدمت الفتاة شكوى ضده. . #إرم_نيوز #العراق #كركوك #بغداد #جريمة #جرائم #اغتصاب #اجرام_مكافحة_كركوك #مجرم #أخبار #منوعات #لايك #لايكات #تفاعل #rape #children #criminals #iraq