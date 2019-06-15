داعية كويتي يعلّق على قتل الكلاب ”شرعًا“

أعلن الداعية الكويتي، فرحان بن عبيد الشمري، أنّ قتل الكلب المؤذي جائز شرعًا، أما في ماعدا ذلك فإنه غير جائز، وذلك خلال تعليق على جدل أحدثته حملة لتسميم الكلاب الضالة في الكويت.

وقال الشمري إنّ ”الكلب غير المؤذي لا يجوز قتله أو إلحاق الضرر به، وكذلك الكلب المملوك للغير، والكلب المعلَم، ولا يجوز قتل الكلاب كلها جملةً واحدة“.

وأوضح أنّ ”الكلب المؤذي بالنباح فإنه يُطرد ويُبعد ولا يُقتل، أما إذا كان الأذى بالعقر، أو الافتراس، أو أكل المواشي أو الدواجن، أو فيه داء الكلب، ونحو ذلك من الاعتداءات والإخافة فهذا لا بأس بقتله بطريقة لا يتعدى ضررها إلى غير المؤذي“.

وأحدثت قضية ”قتل وتسميم الكلاب الضالة“ في الكويت جدلًا، حيث وجه أكاديميون ونشطاء انتقادات للجهات المسؤولة عن تسميم الكلاب، ونظموا اعتصامًا احتجاجيًا ضد الحملة.