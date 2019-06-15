ردود غاضبة على تغريدة ”كويتي“ بحق علاج الوافدين (فيديو)

أثارت تغريدة لمواطن كويتي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ ردود فعل كبيرة اعتبرت ما صدر عنه ”عنصرية“ ضد الوافدين.

وكان المواطن الكويتي ويدعى عبدالله الميع بوخالد قد قال على حسابه الرسمي بـ ”تويتر“: ”الحين أنا كويتي وبديرتي وانطر دور والحالات ٢٠ قدامي عسى ماشر كلهم وافدين ليش“.

الحين انا كويتي وبديرتي وانطر دور والحالات ٢٠ قدامي عسى ماشر كلهم وافدين ليش

الله يذكرك بالخير يالحربي#مستشفى_العدان#وزارة_الصحة pic.twitter.com/PalFi7AbJx — عبدالله الميع بوخالد (@abdulla_1235) June 13, 2019

وعلّق مواطن يدعى مشاري ثامر الزامل على تغريدة بوخال قائلًا ”الوافد حاله من حالك إذا مرض نخليه يروح للبيطري علشانك يعني“.

فيما علّق آخر ويدعى مرزوق العازمي قائلًا ”المرض لا يُفرّق بين الغني والفقير ولا بين الكويتي والوافد كما أنه لا يفرّق بين الأديان“.

وأضاف ”كما أنه لا يجوز أن تصوّر المرضى وتنشر صورهم بدون أخذ إذن“.

أخي العزيز المرض لا يُفرّق بين الغني والفقير ولا بين الكويتي والوافد كما انه لا يفرّق بين الأديان !! كلنا بشر كما انه لا يجوز ان تصوّر المرضى وتنشر صورهم بدون اخذ إذن ! — د.مرزوق عواد العازمي (@maralazemi) June 14, 2019

وعلّق ثالث ويدعى محمد ويبدو أنه ليس كويتيًا قائلًا “ كل الحب للإخوة الكويتيين اللي ردوا عليه،، هو حالة عابرة ربنا يهديه بس يا أخي إذا وأنت مريض ما اتعظت متى بتعظ“.

كل الحب للاخوة الكويتيين اللي ردو عليه،، هو حالة عابرة ربنا يهديه بس يا اخي اذا وانت مريض ما اتعظت متى بتعظ — Mohammed (@MOHAMMEDSINWAR) June 14, 2019

وقالت مغردة وتدعى ناهد ”مريض تتوقع ربنا يشفيك وأنت شاين النفس أمام رب العباد من كان في نفسه قليل من الكِبْر لم يدخل الجنة اتق الله بنفسك يوم لا ينفعك شهادة ميلاد ولا مال“.

من جهة أخرى، علّق نشطاء على الفيديو المرفق لتغريدة بوخالد، مشيرين إلى أنه من الواجب عدم مزاحمة الوافدين الكويتين على المراكز الطبية الحكومية وأن مكان علاجهم يجب أن يكون في القطاع الطبي الخاص.

وقال مغرد يدعى أحمد الفحماء “ الحل هو مستشفى منفصل لهم ما قلنا لا يتعالجون لكن سببوا زحمه غير طبيعية.. ”.

ماتشوف شر يا الجار و اجر و عافيه

بعيد عن كلام مدعيين الانسانيه

الحل هو مستشفى منفصل لهم

ما قلنا لا يتعالجون لكن سببوا زحمه غير طبيعيه

الله يشفيك و يعافي كل مسلم — م.احمد راعي الفحماء (@Enga7md82) June 14, 2019

وأضاف مغرد آخر أن ”علاج جميع المقيمين يتم بالخاص مربوط بتأمين طبي من جهة العمل ولا يزاحمون المواطنين بالخدمات الطبية الحكومية..“.

اخ سعد من حق الكويتيين يبدون وجهة نظرهم واحقيتهم ببلدهم ، و لا تنسى أن في بلدنا علاج جميع المقيمين يتم بالخاص مربوط بتأمين طبي من جهة العمل ولا يزاحمون المواطنين بالخدمات الطبية الحكومية فقط بالحج والعمرة تستنفر المستشفيات الحكومية لاستقبال وخدمة المعتمرين والحجاج. — wed✍???? (@wed95ksa) June 14, 2019

ويشكل الوافدون ما نسبته 70.4% من السكان في الكويت بحسب إحصائية نشرتها صحيفة ”القبس“ المحلية في 10 حزيران/ يونيو الماضي.

وتسعى السلطات الرسمية منذ سنوات، لتطبيق سياسة ”التكويت“ لـ”تعديل الخلل في التركيبة السكانية“ عبر تقليص أعداد الوافدين في البلاد.