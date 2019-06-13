تشييع حاشد لجثمان الأمير السعودي الشاب محمد بن متعب بن عبدالله (صور)

شيع عدد من أمراء الأسرة الحاكمة، ومسؤولون ومواطنون سعوديون، اليوم الخميس، جثمان الأمير الشاب محمد بن متعب بن عبدالله.

وتقدم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، صفوف المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، حيث أقيمت صلاة الميت على الجثمان بعد صلاة العصر.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية، ومشاركون في التشييع، لقطات لأقارب الأمير الراحل وقد بدا عليهم التأثر، وبينهم أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، وهو عم والد الأمير الراحل.

الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد اثناء مشاركته في دفن الامير محمد بن متعب بن عبدالله ال سعود

عظم الله اجركم سمو الامير ورحم الله ميتكم واسكنه فسيح جناته . pic.twitter.com/stYFz8QdSq — حمد بن سعادان (@wcw55) June 13, 2019

وأعلن الديوان الملكي، أمس الأربعاء، وفاة الأمير محمد بن متعب دون أن يورد تفاصيل أكثر، وتردد أن الراحل في الثلاثين من عمره، وقضى متأثرًا بمرض كان يعاني منه منذ مدة.

ولم يشغل الأمير الراحل محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود مناصب رفيعة في حياته، وهو ينتمي لفرع آل جلوي ابن الأمير تركي بن عبدالله مؤسس الدولة السعودية الثانية.