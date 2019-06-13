شرطي سعودي يخلع حذاءه ليقي مسنة حرارة الأرض (فيديو)

لاقى تصرف رجل أمن سعودي، اليوم الخميس، استحسان رواد مواقع التواصل، حيث خلع حذاءه لمساعدة مسنة على المشي في ظل ارتفاع درجات حرارة الأرض بالقرب من الحرم المكي في مكة المكرمة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل أمن وهو يصطحب مُسنة بعد أن خلع لها حذاءه لترتديه متقية سخونة الأرض، في مشهد أثار الإعجاب.

رجل امن سعودي يمشي حافياً ، بعد أن خلع حذاءه وقدمه لمعتمرة تائهة وسار معها إلى مقر إقامتها.

???????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/zrQfhbFzWe — أبوطلال سعيد الغامدي (@ssm302) June 13, 2019

ولفت تصرف الشرطي السعودي بعض الأشخاص ممن كانوا في المكان، فقام أحدهم بتصوير مقطع يوثق الموقف، وقام بالدعاء للشرطي، مثنيًا على سلوكه الإنساني.

وذكر ناشطون أن رجل الأمن لم يكتفِ بخلع حذائه للمسنة فحسب؛ بل اصطحبها إلى وجهتها وإلى المكاتب المخصصة للتعامل مع التائهين والمنتشرة حول المسجد الحرام.