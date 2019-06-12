وقف برنامج ”شيخ الحارة“ على قنوات الإمارات الفضائية‎

وافقت قناتا ”الظفرة“ و“حواس“ الإماراتيتان، على وقف عرض برنامج ”شيخ الحارة“ وحذف المحتوى الذي يتعارض مع المعايير المعمول بها في القوانين والأنظمة والأكواد الإعلامية المصرية.

وبحسب وكالة أنباء“ الشرق الأوسط“ المصرية، فقد أوضح الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة رئيس المجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات، في خطابه لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، أن القناتين وافقتا على وقف البرنامج وحذف المحتوى المخالف للمعايير المصرية.

وتلقى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، خطابًا من الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، أكد فيه التواصل مع قناتي الظفرة وحواس، وحذف المحتوى الذي يتعارض مع المعايير المعمول بها في القوانين والأنظمة والأكواد الإعلامية المصرية من برنامج ”شيخ الحارة“، ووقف عرض البرنامج.

وأكد ”الجابر“ عمق العلاقات المتميزة التي تربط مصر والإمارات، وحرص بلاده على توطيدها وترسيخها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين في ظل القيادتين الحكيمتين، بحسب الخطاب.

وخاطب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في وقت سابق، نظيره الإماراتي بشأن لجوء قناة القاهرة والناس لبيع برنامج ”شيخ الحارة“ لقنوات إماراتية، عقب قرار وقفه في مصر، مطالبًا بوقف عرض البرنامج، وهو ما استجاب له الجانب الإماراتي على الفور.

وكان المجلس الأعلى للإعلام في مصر، قد أعلن وقف ”شيخ الحارة“ لمدة شهر، لما ارتكبه من مخالفات لميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة بحلقة الفنان الماجد المصري الذي أهان فيها أصحاب البشرة السمراء المعروضة بتاريخ 19 مايو الماضي.