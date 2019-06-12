الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني تثير الجدل بسبب سيارتها

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفاشينيستا السعودية وخبيرة التجميل سارة الودعاني، ظهرت فيه وهي تستعرض سيارتها الجديدة.
وظهرت السيارة الفاخرة، في مقطع الفيديو الذي نشر عبر موقع ”إنستغرام“ ومعه صوت ‘‘الودعاني’’، تتحدث عنها، واتضح أنها نسيت اسم موديل السيارة ثم تذكرته بالقول إنها اشترتها بواسطة أحد المكاتب.
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وانهالت التعليقات التي أعرب فيها المتابعون عن غضبهم واستغرابهم من استعراضها ثراءها، فيما انقسم المتابعون ما بين مكذب ومصدق ومستخفّ بالأمر.
يُذكر أن الدكتورة خلود، أحدثت ضجة في وقت سابق، بسبب نشرها فيديو أظهرت من خلاله تلقيها سيارة فاخرة جدًّا كعيدية من زوجها أمين، إذ قالت: ”باركولي، سيارة أحلامي اليوم عيديتي، الحمدلله الحمدلله، رولز رويس، أقوى وأحلى سيارة بالعالم وما في منها إلا واحدة بس مالتي أنا كل شي unique“.