منطقة سعودية تحظر مسيرات السيارات خلال الأعراس (فيديو)

حظرت إمارة منطقة القصيم على السكان، تنظيم مسيرات بالسيارات خلال حفلات الزواج بشكل نهائي، في خطوة تستهدف إيقاف حوادث التصادم وإطلاق النار ابتهاجًا بالمناسبة خلال ممارسة تلك العادة الاجتماعية.

وقالت إمارة منطقة القصيم، إن أمير المنطقة، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، وجه بمنع مسيرات الزواج وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين لكونها تسهم في تعطيل ومضايقة المارة.

أكد على أنها تسهم في تعطيل ومضايقة المارة .. #أمير_القصيم : يوجه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين . pic.twitter.com/puHWLqpi5V — إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) June 11, 2019

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن التوجيه تضمن إبلاغ ملاك قصور الأفراح والاستراحات، بإخطار المستأجرين خطيًا بمنع مسيرات الزواج، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين بصفة فورية.

ونقلت الوكالة عن أمير القصيم، قوله إن ”ما لوحظ في مناسبات الزواجات من القيام بمسيرات لقصور الأفراح، كان سببًا للتذمر والتضييق على الكثير من المواطنين، لتعطيل لمصالحهم بإغلاق الطرقات ومضايقة للمارة والاستهتار بالأرواح، وإصدار الأصوات المزعجة دون مراعاة للآخرين، وعدم الاحترام للأنظمة والتعليمات المرعية“.

وأكد أمير القصيم أن ”تفاقم مثل تلك التصرفات التي أصبحت ظاهرة تأذى منها الجميع، توجب تطبيق العقوبات وفق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وبصفة فورية سواء على المركبات أو على سائقيها“.

من الظواهر السلبيه في مسيرات الزواج في #حفرالباطن تسكير الشوارع وإطلاق نار وتعطيل الحركه المروريه يجب ان يتغير سيناريو مسيرات الزواج للافضل pic.twitter.com/kprOuzY69x — عادل الجنيدي K (@aadl_5) November 3, 2017

ويخرج رتل سيارات طويل في حفلات الأعراس بمختلف مناطق السعودية، ويقوم بعض المشاركين فيه بإطلاق النار من نوافذ سياراتهم للتعبير عن الفرح، بينما تغلق الطرقات لحين مرور الرتل.

ورغم كون مسيرات السيارات عادة اجتماعية منتشرة في البلاد، ارتفعت الأصوات المعارضة لها في المملكة بشكل لافت في السنوات الماضية، مع تزايد الحوادث التي تتسبب بها، وقد تنوعت إجراءات إمارات المناطق السعودية في التعامل مع تلك الظاهرة.