صراف آلي ATM يطرح النقود من تلقاء نفسه (فيديو)

فاجأت ماكينة صراف آلي مرتادي محطة مترو في لندن، عندما بدأت طرح النقود من تلقاء نفسها.

ويُظهر الفيديو الماكينة، وهي تطرح النقود وسط مشاهدة المسافرين في المحطة، بينما يمكن رؤية رجل سعيد بما يحدث ويستغل الموقف ويضع حقيبته على الأرض؛ لجمع أكبر قدر ممكن من النقود.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، حدثت الواقعة في محطة ”بوند ستريت“ بالقرب من شارع أوكسفورد، ويظهر بالفيديو أحد أفراد الأمن وهو يحرس الماكينة؛ لمنع الناس من الحصول على النقود.

ومع ذلك، تم تجاهل الرجل صاحب الحقيبة الذي يجمع النقود، ويجدر بالذكر أن الماكينة كانت تطرح نقودًا بقيمة 20 جنيهًا إسترلينيًا.

وقالت شركة الماكينة البولندية ”بيتكوين تكنولوجيز“، إنّ العطل وقع نتيجة سحب عميل كميات هائلة من النقود، مع إصرار الشريكة على عدم وجود خلل بالماكينة نفسها.

وقال ”آدم غراموسكي“، مدير الشركة البولندية: ”كما ترون، هناك حقيبة أمام ماكينة الصراف الآلي، وفي حين أن أجهزة الصرف الآلي الخاصة بنا تدعم المعاملات الكبيرة، إلا أنه لا يمكننا انكار أننا في حاجة لتوفير آلات أكبر وذات تصميم أفضل“.