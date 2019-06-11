”قاطعوا أشعة الشمس“.. حملة ساخرة في العراق بسبب الأجواء الملتهبة (صور)

أطلق عدد من المدونين والناشطين في العراق، على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة ساخرة بعنوان ”قاطعوا أشعة الشمس“، بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 50 درجة مئوية.

وتصدر الحملة مجموعة من شباب محافظة البصرة، التي سجلت خلال اليومين الماضيين أعلى درجة حرارة في العالم، حيث وزع الشباب أوراقًا صغيرة خطوا عليها ما تتضمنه حملتهم، ووضعوها على زجاج السيارات وجدران المنازل وفي الطرق العامة.

وكتب على الأوراق عبارات مثل ”الشمس أحرق في بلادي حتى الظلام هناك أحرق، فهو يحترق العراق“، و“الشمس شمسي، وينك يخوي“.

فيما تفاعل مدونون ونشطاء في باقي المحافظات مع الحملة، مؤكدين أنهم سيكونون من الداعمين لنشرها في مدنهم.

وشهد العراق منذ مطلع الشهر الجاري ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 50 درجة مئوية .