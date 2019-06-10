استباقا لبيان إلى النائب العام.. مصريون يواجهون ”الإساءة للسوريين“

بدأ نجوم الفن حملات دعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للدفاع عن السوريين في مصر، عقب تداول أنباء عن تقديم أحد المحامين مذكرة للنائب العام المصري المستشار نبيل صادق، يطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين إلى مصر، ووضع أطر قانونية تتيح لأصحاب الأموال العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة، وهو ما أثار غضب المصريين.

ودشن نشطاء موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“ وسم ”السوريين منورين مصر“، الذي تفاعل معه نجوم الفن والإعلام، وذلك لدعم تواجدهم في مصر، ايمانًا منهم بأخلاقيات المواطنين السوريين المتواجدين في مصر، ودورهم التجاري المهم بتنشيط الاستثمار.

وكان الفنان محمد هنيدي، أول المتفاعلين مع الحملة، قائلًا في تغريده عبر حسابه على ”تويتر“: ”كنا دولة واحدة من قبل، ومهما حصل هنفضل برده دولة واحدة #السوريين_منورين_مصر».

كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل بردة دولة واحدة #السوريين_منورين_مصر — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 10, 2019

ودعم الفنان أحمد السعدني السوريين قائلًا في تغريدته على ”تويتر“: ”السوريون لهم في مصر مثل المصريين“.

السوريين ليهم في مصر زي المصريين ❤️ — Ahmed L Saadany (@AhmedLSaadany) June 10, 2019

أما الفنانة السورية كندة علوش فأعربت عن سعادتها بإطلاق هذا الهاشتاغ قائله: ”السوريين_منورين_مصر هاشتاغ جميل وكله محبة.. لقيتو متصدر التريند في مصر فرحت جدًا الصراحة.. هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني ‎#المصريين_منورين_الدنيا“.

#السوريين_منورين_مصر هاشتاغ جميل وكلو محبة.. لقيتو متصدر التريند في مصر فرحت جداً الصراحة

هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية ❤️❤️❤️

وانا مني #المصريين_منورين_الدنيا ☀️❤️ — Kinda Alloush (@KindaAlloush) June 9, 2019

وهاجم المطرب رامي جمال، بعض المتقدمين بطلبات للنائب العام، ضد السوريين كاتبًا عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“: ”في حملة قذرة على إخواتنا السوريين أتمنى نفهم إن هؤلاء الناس جاؤوا عندنا بعد ظروف قاسية جدًا وحاولوا يتعايشوا مع الأمر الواقع بإيجابية جدًا ونجحوا فعلًا عشان الضمير والإخلاص والإصرار، أنا عن نفسي بقولكم بحبكم وبحب أكلكم وذوقكم وصبركم وبتعلم منكم ربنا يكرمكم وينجحكم وتعيشوا معززين مكرمين سواء في بلدكم مصر أو بلدكم اللي واثق إنها هترجع وهتتبني بأيديكم عن قريب“.

وحرص الإعلامي شريف عامر، على تقديم الدعم للسوريين قائلًا: ”#السوريبن_منورين_مصر لأن مصر طول عمرها بتنور بأهلها“.

#السوريبن_منورين_مصر لأن مصر طول عمرها بتنور بأهلها 🙂 — Sherif Amer (@Sherif_Amer_) June 9, 2019

من جانبها، قالت الناقدة الفنية، حنان شومان: ”ما هذه الحملة العبيطة المتخلفة التي قامت على الأخوة السوريين في مصر، أي أحد يقول لكم كلمة إخوان تجروا تعملوا حملة دون معلومات أو توثيق، السوريين طول عمرهم حتى دون حروب عايشيين في مصر كأهلها ولهم فضل علينا في المسرح والسينما في بداياتهم والنبي بلاش هبل السوريين منورين وع راسنا“.

ايه الحملة العبيطة المتخلفة اللي قايمة ع الاخوة السوريين ف مصر انتم اتهبلتوا اي حد يقولكم كلمة اخوان تجروا تعملوا حملة دون معلومات او توثيق السوريين طول عمرهم حتى دون حروب عايشيين في مصر كاهلها ولهم فضل علينا في المسرح والسينما في بداياتهما النبي بلاش هبل السوريين منورين وع راسنا — hanan shouman (@hananshouman) June 9, 2019

واختتم رسائل الدعم للسوريين، الفنان الشاب حسني شتا، كاتبًا تغريدة عبر موقع التدوينات الصغيرة ”تويتر“: ”أنتم أخواتنا ونحن أخواتكم مصر بلدكم وسوريا بلدنا.. مرحبا بكم في أي وقت وأي زمان #السوريين_منورين_مصر“.