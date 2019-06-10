حملة ترحيب بالسوريين في مصر ردا على محاولة للإساءة لهم في ”أرض الكنانة“

دفع بلاغ المحامي المصري المعروف سمير صبري، والمقدم للنائب العام، يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين، إلى إطلاق حملة شعبية مضادة للمحامي ”صبري“ تظهر ترحيبا واسعا بالسوريين في أرض الكنانة.

وعبر مصريون عن مساندتهم للسوريين المقيمين في بلادهم منذ لجوئهم إليها بسبب الأزمة السورية.

وتحول هاشتاغ #السوريين_منورين_مصر إلى أحد أكثر الموضوعات تفاعلا في مصر في الساعات الأخيرة.

وكتبت داليا سعودي: ”#السوريين_منورين_مصر ليس لأنهم استثمروا في مصر و حسنوا مستوى كثير من الخدمات بفضل فضائلهم من أمانة ومهارة و جدية مشهودة و عزة نفس.. السوريين منورين مصر لأنهم إخوتنا و أهلنا، و لهم حق علينا، و لا نكون أهلاً بحمل اسم مصر لو لم نوفِّ حقهم.“

#السوريين_منورين_مصر ليس لأنهم استثمروا في مصر و حسنوا مستوى كثير من الخدمات بفضل فضائلهم من أمانة ومهارة و جدية مشهودة و عزة نفس..

السوريين منورين مصر لأنهم إخوتنا و أهلنا، و لهم حق علينا، و لا نكون أهلاً بحمل اسم مصر لو لم نوفِّ حقهم. — د. داليا سُعودِي Dalia Séoudy (@DaliaTSeoudy) June 9, 2019

وعلق مغرد يدعى محمد عاصم: ”تبديل الاسم أمام مقعد سوريا فى الأمم المتحدة إلى (الجمهورية العربية المتحدة) بعد الوحدة بين مصر و سوريا عام 1958م. صورة من الصور الجميلة أوى ربنا يديم علينا المحبة والوحدة ديما – من القاهرة هنا دمشق ، من دمشق هنا القاهرة“.

تبديل الاسم أمام مقعد سوريا فى الأمم المتحدة إلى (الجمهورية العربية المتحدة) بعد الوحدة بين مصر و سوريا عام 1958م.

صورة من الصور الجميلة أوى ربنا يديم علينا المحبة والوحدة ديما

– من القاهرة هنا دمشق ، من دمشق هنا القاهرة ❤️❤️????????

#السوريين_منورين_مصر pic.twitter.com/mKUWgWOnFM — محمد عاصم – Mohamed Asem (@eng_mohamedasem) June 9, 2019

وقال آخر: ”موقف مش هيتنسي ابدا كان في طفل سورى مع امه وطياره معديه علي ارتفاع بسيط صوتها مزعج الطفل صرخ وجرى بيقول انها هتقصف امه حضنته وبكت وبتقوله متخافش يا حبيبي احنا في مصر

تقريبا معظم الناس اللي كانت في المكان بكت وكله جرى علي الطفل يطمنه ويلاعبه لحد لما دي#السوريين_منورين_مصر”

موقف مش هيتنسي ابدا

كان في طفل سورى مع امه وطياره معديه علي ارتفاع بسيط صوتها مزعج الطفل صرخ وجرى بيقول انها هتقصف

امه حضنته وبكت وبتقوله متخافش يا حبيبي احنا في مصر

تقريبا معظم الناس اللي كانت في المكان بكت وكله جرى علي الطفل يطمنه ويلاعبه لحد لما هدي#السوريين_منورين_مصر — Mahmoud Akl (@Mahmoud_akl_74) June 9, 2019

بدورها، تفاعلت الفنانة السورية المقيمة في مصر كندة علوش: ”هاشتاغ جميل وكلو محبة.. لقيتو متصدر التريند في مصر فرحت جداً الصراحة هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية“.

#السوريين_منورين_مصر هاشتاغ جميل وكلو محبة.. لقيتو متصدر التريند في مصر فرحت جداً الصراحة

هل في سبب أم مجرد موجة حب جماعية عفوية ❤️❤️❤️

وانا مني #المصريين_منورين_الدنيا ☀️❤️ — Kinda Alloush (@KindaAlloush) June 9, 2019

بدوره، قال مقيم سوري في مصر يدعى يامن: ”تركت بلدي سوريا من ٩ سنين و استقريت في مصر .. ما شعرت يوم اني غريب دايما احس اني ابن هالبلد الكريم و انتمي له .. يوم حدا يعتدي على مصر بأكدلكن ان السوريين في الصف الاول بالدفاع عنها #السوريين_يحبون_مصر والله ام الدنيا مش كلام وبس“.

وعبرت ”ايمان هلال“ عن مساندتها: ”احنا اساساً مش عارفين كنا عايشين أزاي قبل ما السوريين يجوا مصر، الحياة فرقت جداً بوجودهم أقسم بالله و لو رجعوا بلادهم من الصبح الفراغ اللى هيسيبوه هيبقى بشع“.

وقال ”انس“: ”أثناء العدوان الثلاثي على مصر انقطع البث الإذاعي المصري، فنادى المذيع السوري عبد الهادي بكار، قائلًا “ من دمشق هنا القاهرة ”. مين مبيحبش السوريين كفاية لهجتهم واكلهم اللي يفتح النفس طيب وربنا انتوا منورين مصر انتوا اصحاب البلد واحنا الضيوف.“.

أثناء العدوان الثلاثي على مصر انقطع البث الإذاعي المصري، فنادى المذيع السوري عبد الهادي بكار، قائلًا " من دمشق هنا القاهرة ".

مين مبيحبش السوريين كفاية لهجتهم واكلهم اللي يفتح النفس طيب وربنا انتوا منورين مصر انتوا اصحاب البلد واحنا الضيوف.#السوريين_منورين_مصر pic.twitter.com/iFzQyrQYCD — أنس. (@anassr505) June 9, 2019

وكان المحامي المصري سمير صبري قد تقدم ببلاغ للنائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين، معتبرا أنهم غزوا المناطق التجارية في مصر، واشتروا وأجروا المتاجر بأسعار باهظة، واشتروا الشقق والفيلات، وحولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية، كما أبدى صدمته مما وصفه بالنمط السائد للعلاقات الاستهلاكية المبالغ بها والترف المفرط لكثير من السوريين المقيمين بمصر.

وقال صبري: ”قدرت إحصاءات حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال السوريين، والذين انتقل معظمهم للإقامة في مصر بعد بدء الأزمة، بـ23 مليار دولار مستثمر معظمها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية وغيرها، وبات السوريون يملكون أهم مصانع الألبسة والنسيج كما سيطر بعضهم على مناطق تطوير عقاري في أهم وأرقى المناطق المصرية“.

وأبدى المحامي المصري مخاوفه بشأن مصادر هذه الأموال، متسائلا عما إذا كانت كل هذه الأنشطة والاستثمارات خاضعة للرقابة المالية وعن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى.