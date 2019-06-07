بسبب السيلفي.. مقتدى الصدر يعتزل صلاة الجمعة في مسجد الكوفة بالنجف 

قرر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عدم حضوره للصلاة في مسجد الكوفة بعد اليوم؛ بسبب ”الأفعال اللامسؤولة التي قام بها البعض“.

وقالت صفحة ”صالح محمد العراقي“ في منشور عبر ”فيسبوك“: إن الصدر قرر ”عدم حضور صلاة الجمعة معكم بعد الآن، وسيحاول السفر أثناء وقت صلاة الجمعة، لكي لا يترك فرضًا واجبًا أو يعتبر أن حضوره يسبب ضررًا وإشكالًا شرعيًا على الحضور“.

وذكر العراقي عبر الصفحة، التي تعتبر الناطق بلسان الصدر، أن هذا القرار جاء ”بسبب بعض الأفعال اللامسؤولة التي يظن البعض أنها مثال الحب والعشق والتي قام بها البعض في مسجد الكوفة، وأثناء وجود سماحته بيننا أو بعد ذهابه مثل: التبرك وتقبيل المنبر بصورة مفرطة قد تسبب إتلافه بل تسبب بنقل صورة غير حضارية وغير صحية“.

وأضافت الصفحة أن هذا القرار جاء أيضًا ”بسبب كثرة (السلفيات)، وبسبب التصوير أثناء الخطبة، وبسبب ترك الخطيب والنظر إلى سماحته، وبسبب تصوير سماحته بدون رضاه، وبسبب حضور الصلاة من أجله لا من أجلها“.

ويصلي الصدر في مسجد الكوفة، ويؤم المصلين أحيانًا في الأعياد والمناسبات الدينية.

وسابقًا قرر الصدر في أكثر من مناسبة اعتزاله الناس، لكنه يعود عن قراره بعد ذلك.