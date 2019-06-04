تكبيرات العيد وصلاة التراويح.. الانقسام بشأن هلال شوال ينتقل للمسجد الأقصى (فيديو)

شهد المسجد الأقصى المبارك، مساء الإثنين، جلبة واسعة بعدما رفضت عناصر من حزب إسلامي إعلان مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.

وتداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر عناصر من حزب التحرير، وهم يصدحون بتكبيرات العيد داخل المسجد الأقصى، فيما كان آخرون يصلون التراويح.

رغم إعلان العيد الأربعاء رسميًا.. مصلون من حزب التحرير الفلسطيني يرفضون إقامة صلاة التراويح في المسجد #الأقصى ويعلنون الثلاثاء أول أيام #عيد_الفطر#إرم_نيوز #عيد_الفطر_المبارك #هلال_شوال pic.twitter.com/ewW6oAwY7g — إرم نيوز (@EremNews) ٣ يونيو ٢٠١٩

وأشارت عناصر الحزب إلى ”ثبوت رؤية هلال شوال في عدد من بلاد المسلمين، وبالتالي فإن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر“، معترضين في الوقت ذاته على إقامة صلاة التراويح.

وقال الحزب في بيان: ”إننا في حزب التحرير بفلسطين، نؤكد أن المسلمين أمة واحدة لا تفرقها حدود وسدود، وأنه إذا تمت رؤية الهلال في قطر من أقطار المسلمين وثبتت هذه الرؤية بشكل شرعي، فهي رؤية للأمة بأسرها“.

وأضاف: ”نؤكد أنه ثبت رؤية هلال شهر شوال بشكل شرعي، وأن يوم الثلاثاء هو أول شهر شوال عيد الفطر المبارك“.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، قال إنه ”في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى لتحري هلال شوال لهذا العام 1440هـ، لم تثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة، وعليه يكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، ويكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر“.

في المقابل، أعلنت عدة دول وعلى رأسها السعودية، أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.