ليبيا.. الحكومة المؤقتة تتراجع وتعلن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أعلن المجلس الأعلى للقضاء التابع للحكومة المؤقتة في ليبيا، في وقت متأخر من ليل الإثنين، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

وقال المجلس في بيان إن رؤية هلال شوال ثبتت بناء على شهادة مواطنين في شرق ووسط البلاد.

وكان المجلس ذاته أعلن بعد مغرب أمس الإثنين، أن يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

كما قال مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس، إنه ”لم تثبت رؤية هلال شوال، وعليه فإن يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر“.