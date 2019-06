أُردني يؤدي العمرة عن سكان مدينة بأكملها (صورة)

View this post on Instagram

أدى معتمر أردني في رحلته إلى الديار الحجازية المقدسة في المملكة العربية السعودية مناسك العمرة عنه، وعن كافة سكان مدينة بأكملها. . ونشر المعتمر ويدعى منذر الوسام، من محافظة الطفيلة جنوب الأردن، منشورًا له مساء الإثنين من أمام الكعبة المشرفة، حيث يؤكد فيه، نقلًا عن موقع الكون نيوز الأردني، نيته الاعتمار عن كافة سكان مدينة السلط الواقعة وسط الأردن. . #إرم_نيوز #الأردن #السعودية #عمرة #السلط #الطفيلة #الكعبة #أخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends#jordan #ksa #saudiarabia