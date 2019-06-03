أُردني يؤدي العمرة عن سكان مدينة بأكملها (صورة)

أدى معتمر أردني في رحلته إلى الديار الحجازية المقدسة في المملكة العربية السعودية مناسك العمرة عنه، وعن كافة سكان مدينة بأكملها.

ونشر المعتمر ويدعى منذر الوسام، من محافظة الطفيلة جنوب الأردن، منشورًا له مساء الإثنين من أمام الكعبة المشرفة، حيث يؤكد فيه، نقلًا عن موقع الكون نيوز الأردني، نيته الاعتمار عن كافة سكان مدينة السلط الواقعة وسط الأردن.

وبحسب الموقع الأردني، فإن سكان مدينة السلط أبدوا سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة والتي وصفوها بالطيبة.

كما عبّروا عن فخرهم واعتزازهم بالوسام ابن محافظة الطفيلة، الذي يُعد مثالًا للتأكيد على الترابط الشديد بين كافة الأردنيين أينما ذهبوا.