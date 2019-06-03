مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك

يستعد المسلمون لاستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد إعلان المملكة العربية السعودية أن يوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال.

وتختلف مواعيد أداء صلاة العيد تبعًا لاختلاف الأوقات بين الدول والأقاليم وحتى بين مدن الدولة الواحدة، تبعًا لاختلاف مواعيد صلاة الفجر وشروق الشمس.

السعودية

في السعودية، ستقام صلاة العيد في مدينة الرياض في تمام الساعة 5:18 صباحًا بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة حسب توقيت تقويم أم القرى، وفي جازان والطائف ستقام صلاة العيد عند الساعة‏ 5:50 صباحًا، أما في مكة فسيصلي المسلمون العيد الساعة 5:52 صباحًا، وفي جدة ستقام الصلاة عند الساعة 5:55 صباحًا، وفي الدمام عند الساعة 5:01 دقيقة صباحًا.

الإمارات

وفي الإمارات، تقام صلاة عيد الفطر في مختلف إمارات الدولة بعد 20 دقيقة من شروق الشمس، وفي أبوظبي سيكون موعد الصلاة الساعة 5.50 صباحًا، وفي دبي عند الساعة 5.45 صباحًا، أما في الشارقة فسيكون موعدها الساعة 5.45 صباحًا.

الكويت

وفي الكويت، حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت 23 مصلى في محافظات البلاد الستة لأداء صلاة العيد عند الساعة الـ 5.5 صباحًا.

وستتضمن محافظة ”الأحمدي“ أكبر عدد من المصليات وهي 6 مصليات تليها محافظة الجهراء والعاصمة وحولي بتحديد 5 مصليات، في حين تم تحديد مصلى واحد في كلٍ من محافظة الفروانية ومبارك الكبي.

البحرين

وأصدرت إدارة الأوقاف السنية في البحرين توقيت صلاة عيد الفطر هذا العام والذي سيكون عند الساعة 5:10 صباحًا، من خلال تخصيص 5 مصليات في البحرين.

اليمن

في اليمن، قال وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية مختار الرباش إن وقت صلاة العيد يتحدد بعد طلوع الشمس قدر رمح، كما ورد في السنة، وكل منطقة تحدد توقيت صلاة العيد وفقًا لذلك. وأضاف في حديث لـ ”إرم نيوز“ أن وزارة الأوقاف لا تحدد مواعيد محددة لصلاة العيد في المحافظات، فكل محافظة تؤدي صلاة العيد بحسب طلوع الشمس عندها، فمثلًا عدن تكون صلاة العيد فيها في حدود الساعة 6:30 وهكذا. وذكرت مصادر محلية في حضرموت أن صلاة العيد عادة تكون عند الساعة 6:15 صباحًا.

فلسطين

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، عن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1440ه، وهو الساعة السادسة وخمس دقائق صباحًا، حسب التوقيت الصيفي.

الأردن

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن أن صلاة عيد الفطر المبارك ستكون في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها خصصت 543 مصلى للعيد وقامت بالتعميم على جميع مدراء الأوقاف في المملكة للتعميم على الأئمة والخطباء بموعد الصلاة.

العراق

وذكر ديوان الوقف السني في العراق أن وقت صلاة العيد في العاصمة بغداد سيكون في تمام الساعة 5:16 بتوقيت مكة المكرمة.

وبحسب ”إمساكية“ الوقف التي نشرها بشكل رسمي فإن شروق الشمس في العاصمة بغداد يومي الثلاثاء والاربعاء سيكون في تمام الساعة 4:56 فجرًا، مضيفًا أن ”صلاة العيد ستكون بعد عشرين دقيقة من شروق الشمس“.

وتتباين المواقيت ومواعيد الصلاة بين المحافظات العراقية بفارق يتراوح ما بين دقيقة إلى 5 دقائق شمالًا وجنوبًا.

أما وقت صلاة العيد عند المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني فيبدأ من وقت طلوع الشمس، الذي حدده وفق بيانات مكتبه في تمام الساعة 4:52 يوميّ الثلاثاء والأربعاء.

ليبيا

وفي ليبيا، أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة تعميمًا بشأن موعد توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في ليبيا والذي سيكون بعد شروق الشمس بساعة تقريبًا، على أن يحددها كل مكتب حسب تقويم الصلاة لجميع المدن.

تونس

وحددت وزارة الشؤون الدينية التونسية موعد صلاة عيد الفطر في مختلف مساجد وجوامع الجمهورية عند الساعة 5:45 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتُقام صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس بمدة زمنية تُقدر بنحو نصف ساعة أو أكثر بقليل، علمًا أنّ شروق الشمس في تونس يكون في حدود الخامسة صباحًا وخمس دقائق، أمّا صلاة الفجر فهي في الثالثة وعشر دقائق.

الجزائر

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر أن صلاة عيد الفطر لهذا العام ستكون عند الساعة 6:45 بكل مساجد البلاد.

وتجرى صلاة العيد في توقيت موحد بمساجد الجزائر، خلافًا لفوارق مواعيد الإفطار والإمساك، التي تتغير من ضاحية إلى أخرى في البلاد.

المغرب

ويكون شروق الشمس في مدينة الرباط عاصمة المغرب عند 8:00 صباحًا، فيما تقام صلاة العيد عند الساعة 6:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، أما في مدينة فاس فتقام صلاة العيد عند الساعة 7:45 صباحًا، وفي الدار البيضاء يصلي المسلمون العيد في الساعة 8:17 صباحًا.