وافدة تعتدي على الشرطة النسائية في أشهر مساجد الكويت

اعتدت وافدة أردنية في الكويت، أمس الأحد، على عناصر من الشرطة النسائية عند مدخل النساء بالمسجد الكبير الواقع في مدينة الكويت بالقرب من شاطئ الخليج العربي.

وجاء اعتداء الوافدة عقب مشاجرة مع قوة من الشرطة النسائية التابعة للقوات الخاصة والموزعة لحفظ الأمن، وذلك بسبب رفضها إجراءات التفتيش، حيث اعتدت على ضابطتين إحداهما مقدم والأخرى ملازم وشرطية، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وأحيلت الوافدة إلى الجهات المختصة عقب السيطرة عليها، وإحضار الضابطتين تقارير طبية بها إصابات واعتداء من آخرين، وجار تسجيل القضية.

وتشهد مساجد الكويت ازدحامًا خلال الشهر الفضيل من قبل المواطنين والمقيمين لأداء صلاتي التراويح والقيام، خصوصًا المسجد الكبير الذي يعد من أكبر مساجد العالم الإسلامي ويصل عدد المصلين فيه خلال العشرة الأواخر من شهر رمضان عشرات الآلاف.