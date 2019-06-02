تعرف على الفندق الذي سيقيم به ترامب وعائلته في لندن (صور)

حجز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طابقًا كاملًا في فندق ”كورنثيا“ من فئة الخمس نجوم، لعائلته والوفد المرافق له في زيارة لبريطانيا الأسبوع الجاري.

ويعتبر ”كورنثيا“ المفضل لدّى المشاهير، حيث يكلف الجناح الأكثر فخامة فيه نحو 22000 جنيه إسترليني في الليلة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وسيرافق الرئيس الأمريكي في زيارته إلى لندن، التي تبدأ يوم الإثنين المقبل، زوجته ميلانيا وأبناؤه الأربعة (دونالد جونيور وإيفانكا وإريك وتيفاني ) عدا بارون.

ومن المتوقع أن يقيم الرئيس وزوجته في وينفيلد هاوس، المقر الرسمي للسفير الأمريكي في ريجنت بارك، لكن المصادر تقول إن أفرادًا آخرين من أسرته سيبقون في فندق ”كورينثيا“ من فئة الخمس نجوم في وستمنستر.

وتبلغ تكلفة البنتهاوس ذي الأجنحة الملكية 22000 جنيه إسترليني (27000 دولار) في الليلة، ويضم 4 غرف نوم وغرفة طعام تتسع لـ10 أشخاص وبارًا كامل الحجم مجهزًا بالشمبانيا وحمامًا مزودًا بأرضيات من الرخام والعقيق.

ومن غير الواضح ما إذا كانت عائلة ترامب ستبقى في هذا الجناح الفخم، ولكنه يتميز بمصعد داخلي خاص، مما يعني أنهم لن يضطروا إلى الاختلاط بنزلاء الفندق أفراد والضيوف الآخرين.

ويحتوي الفندق على حمام سباحة داخلي، فضلًا عن سبا فخم ومركز صحي، ويقدم الفندق إحدى الخدمات داخل المركز الصحي باسم ”the lag reviver“، وهو علاج بقيمة 220 جنيهًا إسترلينيًا (280 دولارًا أمريكيًا) يتضمن تدليك فروة الرأس وتقشير الجسم، يهدف إلى تنشيط المسافر المتعب.