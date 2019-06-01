هولندا تدخل موسوعة ”غينيس“ بأكبر حشد من طويلي القامة (فيديو)

حطمت هولندا رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة غينيس العالمية، بجمع حشد كبير من طويلي القامة، بحسب وكالة ”يونايتد برس إنترناشونال“ الأمريكية.

واجتمع 850 شخصًا من طويلي القامة في هولندا لتحطيم الرقم القياسي الخاص بأكبر تجمع لطويلي القامة في موسوعة غينيس، والذي سُجل في أستراليا عام 2009، وبلغ 136 شخصًا.

ووفقًا للوكالة تتطلب قواعد الموسوعة أن يبلغ طول الرجال 185 سم والنساء 175 سم ليعتبروا طويلي القامة، ولذلك قام مسؤولو الموسوعة بقياس طول جميع المشاركين في التحدي.

وتشير أبحاث أجريت عام 2016، إلى أن الرجال الهولنديين هم الأطول في العالم، حيث يبلغ متوسط طولهم حوالي 180 سم، وتأتي المرأة الهولندية في المرتبة الثانية بعد نساء دولة ”لاتفيا“، حيث يبلغ متوسط طولهن 165 سم.