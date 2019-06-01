شابة سعودية تنجح في إطلاق سراح والدها المدين.. تعرّف على القصة

لبى آلاف السعوديين من مختلف مناطق المملكة، اليوم السبت، نداء شابة طلبت التبرع لجمع مبلغ يفوق الـ326 ألف ريال (أكثر من 87 ألف دولار)؛ بهدف إطلاق سراح والدها المدين الذي تم الإفراج عنه بعد جمع المبلغ خلال ساعات.

وبدأت القصة، مساء أمس الجمعة، عندما كتبت الشابة على حسابها في موقع ”تويتر“: “ آمل من الله ثم من أهل الخير والقلوب الرحيمة إنكم تساعدون في تسديد مبلغ والدي سبق وسجن أربع مرات في هذي القضية وهو رجل متقاعد لـ ٦ بنات ولا يوجد أي فرد موظف ساهموا لو بالقليل إذا كل شخص تبرع ٥٠ ريال من٦٠٠٠ شخص يتم سداد المبلغ وهذي ثاني سنه يمر رمضان والعيد بدونه“.

امل من الله ثم من اهل الخير والقلوب الرحيمه انكم تساعدون في تسديد مبلغ والدي سبق وسجن اربع مرات في هذي القضيه وهو رجل متقاعد ل٦ بنات ولا يوجد اي فرد موظف ساهمو لو بالقليل اذا كل شخص تبرع ٥٠ريال من٦٠٠٠ شخص يتم سداد المبلغ وهذي ثاني سنه يمر رمضان والعيد بدونه #فرجت_مع_أبشر pic.twitter.com/IKa4ZOmHgM — غ. (@33ooot) May 31, 2019

ووجد نداء الشابة تفاعلًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، انعكس في عدد المتبرعين، ليبدأ المبلغ بالتناقص، قبل أن يتم سداد المبلغ كاملًا، بعد ظهر اليوم السبت، وتعلن الشابة إطلاق سراح والدها.

تم خرووووج والدي الان من السجن ولله الحمد الله الحمدلله الحمدلله

????????????♥️♥️♥️♥️♥️

شكرا لكل شخص ساعدني من بعد الله

والله يجعله في ميزان حسناتكم وجزاكم الله كل خير ويسرلكم كل امر وجميع المسلمين بهذي الايام الفضيله. — غ. (@33ooot) June 1, 2019

وأطلقت وزارة الداخلية السعودية قبل أيام مبادرة ”فُرجت“ التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية، وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة ”أبشر“ الإلكترونية.

وخلال أقل من يوم على إطلاق المبادرة، تمت تسوية أوضاع ١٠ موقوفين في مختلف مناطق المملكة عن طريق خدمة ”فُرجت“ التي تتيح سهولة التبرع بشكل إلكتروني.

وبدأت مع إطلاق الخدمة الجديدة دعوات كثير من ذوي المسجونين بقضايا مالية، لجمع المبالغ المدينين بها، بهدف الإفراج عن ذويهم، وسط استجابة لافتة من مختلف شرائح المجتمع.