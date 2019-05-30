أثار سخرية واسعة.. مسؤول إيراني: كلما واجهنا أمريكا سيرضى الله عنا

أطلق رئيس مجلس خبراء القيادة في إيران، رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، الخميس، تصريحًا وصف بالـ“مثير للضحك“ في ظل عقوبات وأزمة اقتصادية ومعيشية تمر بها بلاده، حيث اعتبر أن ”الإيرانيين كلما واجهوا أمريكا سيرضى الله عنهم كثيرًا“.

وقال جنتي، في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بمناسبة يوم القدس العالمي الذي يصادف غدًا الجمعة: ”كل ما واجهنا أمريكا أكثر، سيرضى الله عنّا أكثر، لأن عداءها مع الجمهورية الإسلامية يزداد يومًا بعد آخر“.

وأضاف: ”إن أمريكا تزيد عداءها ضد الشعب الإيراني ويجب علينا أن نزيد من قدرتنا على التحمل والمواجهة ضد واشنطن التي وصفها بالعدو الأساسي“.

وفيما يتعلق بإحياء يوم القدس العالمي، قال جنتي: إن ”هذا اليوم ليس للإيرانيين فقط، بل هو يوم عالمي لجميع المظلومين والمضطهدين يجب أن تظهر في المسيرات ضد النظام الصهيوني“.

تغريدات ساخرة

وانهالت تغريدات الناشطين الإيرانيين عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ ساخرة من تصريح أحد أهم وأبرز المسؤولين الإيرانيين أحمد جنتي.

وكتب هادي موسوي ساخرًا منه: ”بلا زحمة، لديك المزيد مما تفعله من عداء لها (الولايات المتحدة)، حتى يكون الله أكثر راضيًا عنك، ونحن سوف نرى طريقة أخرى لرضا الله“.

آیت الله جنتی: هرچه بیش‌تر با آمریکا دربیفتیم خدا از ما راضی‌تر است. بیزحمت خود شما بیشتر باهاش دربیفتید تا خدا از شما بیشتر راضی باشه، ما رضایت خدا رو در چیزهای دیگه می‌بینیم. — Hadi Mousavi (@smhadimousavi) May 30, 2019

فيما كتب مغرد يدعى ”ناخدا آزاد“ في تويتر مستهزئًا بما ذكره جنتي، قائلًا: ”لقد بقي سؤال ومشكلة محيرة، بالنسبة لبعض المؤمنين، ولم يتم حله، وهو ما الذي يجب علينا فعله لجعل الله يكون راضيًا عنا؟ وجاء الجواب من آية الله جنتي، رئيس حماة الدين في بلدنا، قائلًا: ”كلما زدنا في عداء الولايات المتحدة، أصبح الله راضيًا عنا“.

برای بعضی از مومنین هم این سوال و مشکل لاینحل پیش آمده بود که چه کنیم تا خدا از ما راضی تر باشد؟ که آیت خدا آیت الله #جنتی رییس نگهبانان دین در مملکت ما این طور پاسخ دادند: «هرچه بیش‌تر با آمریکا دربیفتیم خدا از ما راضی‌تر است» https://t.co/EAbmyAiKX8 pic.twitter.com/us4UryJmfK — NAKHODA (@nakhoda_azad) May 30, 2019

بدوره، تساءل مغرد يدعى ”سورين يوسفي“ عن الهدف من هذا التصريح الذي أطلقه جنتي، وقال: ”رجل عجوز اعتقد أن عمره نفس عمر نبي الله نوح قال ”كلما زاد عداؤنا للولايات المتحدة، زاد رضا الله عنا“، وأنا لا أعرف؟، ولكن ما رأيك؟!“

ويسخر الإيرانيون من جنتي الذي يبلغ من العمر 92 عامًا، فيما يقول بعض الإيرانيين ساخرين إن ”آخر شخص يقبض الله روحه هو أحمد جنتي“.