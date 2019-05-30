مسؤولة إيرانية: 63 % من المتعلمات عاطلات عن العمل

كشفت نائبة رئيس اللجنة النسائية في البرلمان الإيراني، معصومة آغا بور عليشاهي، اليوم الخميس، عن وجود 63 % من النساء المتعلمات في البلاد ضمن العاطلات عن العمل.

وقالت معصومة عليشاهي في حديث لوكالة أنباء ”آنا“ التابعة للجامعة الإسلامية الحرة الإيرانية، إن ”53 % من الطالبات يواصلن في الوقت الحالي دراسات متخصصة في الجامعة، لكن الفجوة بين نمو التعليم ومعدلات توظيف النساء مرتفعة؛ ومن ناحية أخرى، فإن معدل البطالة بين النساء المتعلمات هو 63 %، وهو أمر غير جيد؛ لأنه يخلق لنا أضرارًا اجتماعية كما يولد حالة من الإحباط للمرأة“.

وأضافت: ”إن إدارة المرأة لم تستخدم بعد، كما إنه في البرلمان بدورته العاشرة بُذل الكثير من الجهد فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وفي الحكومة الـ 12، كان من المخطط أن تشكل النساء 30 % من كبار المسؤولين التنفيذيين، لكن ذلك لم يحدث، ولم نسلم أي امرأة منصب وزير“.

ولا تزال إيران تعاني من البطالة والفقر في ظل ارتفاع معدلات التضخم، إذ أشارت البوابة الوطنية للإحصاء، إلى ارتفاع معدل التضخم في المجموعة الرئيسية من المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 5 ٪ عن الشهر السابق و 1.2 ٪ في المجموعة غير الغذائية والخدمات، مقارنة بالشهر السابق.

وذكرت البوابة أن ”معدل التضخم الإجمالي في إيران بلغ في مايو/أيار من العام الجاري 34.2 ٪، والذي يتراوح بين 33.7 ٪ للعقد الأول و36.6 ٪ للعقد العاشر، ويتراوح معدل التضخم في 12 شهرًا في المجموعة الرئيسية من ”الأغذية والمشروبات والتبغ“ ما بين 47.3 % للعقد الأول و 52.4 % للعقد العاشر“.