شاهد أطول نافورة شوكولاتة في العالم (صور)

حطمت النمسا رقمًا قياسيًا ودخلت موسوعة ”غينيس“ بإنشاء أطول نافورة شوكولاتة في العالم.

ونجح العاملون بمتجر Confiserie Wenschitz في مدينة Allhaming في إنشاء نافورة يبلغ طولها 12.27 مترًا وتحمل طنًا من الشوكولاتة السائلة، محطمين بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا.

وبحسب موقع ”غينيس“، يساوي طول النافورة ارتفاع 3 طوابق في المتجر، الذي يعمل أيضًا كمتحف ويعرض منحوتات مميزة من الشوكولاتة.

وفي الصور، يمكن رؤية تصميم النافورة على هيئة درجات تنساب عليها الشوكولاتة، بينما تم تطويقها بحلقات ذهبية.

كما كشف الموقع أن إنشاء أطول نافورة شوكولاتة في العالم، هي من بنات أفكار هيلموت وينشيتز، الذي يعد أحد أبرز رواد صناعة الشوكولاتة في النمسا، والذي حاز على أكثر من 100 جائزة بفضل حلوياته المبتكرة.

ويشبه الكثيرون هذا المتجر بمصنع شوكولاتة الشخصية الخيالية ”ويلي ونكا“ من فيلم ”تشارلي ومصنع الشوكولاتة“، كما أن متجر Confiserie Wenschitz يُعرف أيضًا باسم Praline World.