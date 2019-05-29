بمقص أظافر وشفرة حلاقة.. معتقل فلسطيني يجري عملية لابن شقيقه

اضطر المعتقل الفلسطيني خالد مخامرة، إلى الاستعانة بعمه طالب مخامرة، المعتقل معه في سجن ”نفحة“ الإسرائيلي، لإزالة بقايا شظايا الرصاص من قدمه، في عملية جراحية أجراها له، وذلك بعد 3 سنوات على إصابته بها، نتيجة مماطلة إدارة السجون الإسرائيلية في إجرائها.

وقال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، إن المعتقل ”طالب مخامرة“ تمكّن من إزالة الشظايا من قدم ابن شقيقه، بوساطة مقصين للأظافر وشفرة حلاقة ومعقم، إذ جرى ذلك خلال مرحلتين في شهر أيار/ مايو الجاري.

وذكر النادي أن ”حالة المعتقل خالد مخامرة ليست الوحيدة، بل هناك عشرات المعتقلين ينتظرون منذ سنوات إجراء عمليات جراحية، لكن إدارة معتقلات الاحتلال تماطل في إجرائها لإيصال المعتقل المريض والمصاب لمرحلة يصعب فيها علاج المرض والإصابة“.

وذكر بيان النادي، أن طالب مخامرة معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسّجن المؤبد سبع مرات، وابن شقيقه خالد معتقل منذ عام 2014 وهو محكوم بالسّجن المؤبد، وقد تعرض لإصابة برصاص قوات الاحتلال، خلال عملية اعتقاله، وكلاهما من بلدة يطّا قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية.

ووفق إحصائيات رسمية، صادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير)، يصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل، بينهم 1800 مريض، ويحتاج 700 منهم إلى تدخل طبي عاجل.