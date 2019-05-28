دلّهم عليه ”شيخ“.. ضبط عصابة تبحث عن ”كنوز مدفونة“ بآلات متطورة في المغرب

ضبطت قوات الدرك في المغرب اليوم الثلاثاء، عصابة بضواحي مدينة ”اسفي“ جنوب البلاد، أثناء التنقيب عن ”الكنوز المدفونة“ بوساطة آلات متطورة.

جاء ذلك أثناء جولة تفتيش أمنية لقوات الدرك في المناطق القروية المغربية، حيثُ أثار انتباههم ضوء يتحرك بين الحقول في منطقة البحيرات.

وبعد التوجه إلى المكان عينه، تم ضبط شخصين جانبهما حفرة، تبيّن بعد الاطلاع على بطاقتي الهوية الخاصة بهما، أنهما سائقا سيارتي أجرة أحدهما في عمر الـ30 والثاني في الـ50 من عمره.

وبعد تفتيش سيارتهما من نوع ”أوبيل“، عثرت قوات الدرك على خريطة فيها رسوم وبيانات توثق لكنوز مدفونة مع آليات تستعمل في الحفر، منها ”كاشفة كنوز ومعادن“، بحسب موقع ”360“ المغربي.

واعترف الرجلان بعد مواجهتهما، أنهما على اتصال بـ“شيخ“ أمدهما بخريطة تدل على مكان الكنز، فتم التحفظ على الآليات واعتقال المشتبه بهما إلى حين تقديمهما أمام النيابة العامة للتحقيق معهما.

وتتكرر حوادث التنقيب على الكنوز في عدد من المناطق المغربية، لاسيما القروية منها، وعادة ما يكون ذلك بوساطة مشعوذين وشيوخ، يقرؤون تعاويذ ويستعملون طلاسم للبحث واستخراج الكنوز، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن عصابة تبحث عن الكنوز بأليات للتنقيب عن المعادن.