تكاثر حالات الاغتصاب يخرج سكان هاييتي للشوارع (صور)

المصدر: ا ف ب

شارك أكثر من ألف شخص في تظاهرة، أمس الأحد، وسط عاصمة هاييتي تنديدًا بحوادث الاغتصاب الجماعي الآخذة في التكاثر في البلد، وذلك بعد الاعتداء على طالبتين الأسبوع الماضي.

وقالت الناشطة النسوية باسكال سولاج ”إن الاغتصاب بات شكلًا من أشكال قمع النساء في الأحياء الشعبية والمؤسسات الجامعية في أنحاء البلد“.

وما من إحصاءات رسمية حول هول الجرائم الجنسية، لكن دراسة صادرة مؤخرًا عن وزارة الصحة بتاريخ تموز/يوليو 2017، كشفت أن امرأة واحدة من كل ثماني نساء تعرضت لعنف جنسي في مرحلة من حياتها.

وقالت سولاج ”إن الضحايا يلتزمن الصمت ويعتريهن الخوف والعار. لكن، لا بد من كسر دوامة الصمت عند الجميع“.

وانطلق الحشد، الذي ارتدى الأبيض للمناسبة وضم نساء ورجالًا، من جامعة كيسكيا، حيث تدرس شابة تعرّضت أخيرًا لاغتصاب جماعي، إلى وسط المدينة، مرورًا بموقع الجريمة.

ولا تزال المفاهيم الذكوية التي تحط من شأن المرأة متجذرة في المجتمع الهاييتي. وفي الأسبوع الأخير، أثار معلقون علنًا مسؤولية النساء في حوادث الاغتصاب، خصوصًا لارتدائهن ملابس معينة.

وأكد ويلكينسون سان-فلور بحزم ”ما من حجة على الإطلاق تبرر الاغتصاب. للفتيات الحرية المطلقة في الخروج ساعة شئن وارتداء ما يحلو لهن“.