كيف يقضي التونسيون ”ليالي رمضان“؟ (فيديو إرم)

تشهد تونس خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان حركة لافتة، حيث تنشط المهرجانات، وتتنوّع السهرات، ما يغري الأسر للخروج من أجل الاستمتاع بعد يوم طويل من الصيام.

واستطلع موقع ”إرم نيوز“ آراء الشارع التونسي، حول وجهته خلال ”ليالي“ رمضان واهتماماته بعد الإفطار، والعادات التي يمارسها.

وأظهر الاستطلاع أنّ عددًا من التونسيين يميلون إلى الاستمتاع بسهرات فنية للترويح عن أنفسهم، في حين يتوجه كثيرون إلى المقاهي للقاء الأصدقاء، بينما يفضّل آخرون التجول في الشوارع.

وفي المقابل، يختار البعض البقاء في منازلهم، وقضاء السهرة أمام شاشات التلفزيون لمشاهدة مختلف المسلسلات والبرامج التي تعرضها القنوات التلفزيونية التونسية والعربية، فيما يخرج آخرون للتسوّق لا سيما مع اقتراب العيد.

ولمهرجان المدينة العريق أيضًا عشاقه، بينما يفضّل آخرون، في المقابل، ممارسة الرياضة، ولعب كرة القدم مع الأصدقاء خلال شهر رمضان.